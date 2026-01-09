viernes 09 de enero de 2026

9 de enero de 2026 - 20:46
Consejos.

¿Mascotas de viaje? claves para decidir en vacaciones familiares

Un especialista da consejos sobre si es conveniente llevar o no a las mascotas a las vacaciones familiares.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Viajar con tu mascota: lo que tenés que saber antes de salir

Viajar con tu mascota: lo que tenés que saber antes de salir

En época de vacaciones, viajar con la familia es un plan muy atractivo, y entre los integrantes están las mascotas. Poder llevarlas para disfrutar de unos días de descanso y diversión, es una opción que muchos eligen desde hace tiempo

El médico veterinario Eduardo López Jordán (MP 045), dijo que “lo que recomiendo es que lo dejen, donde el animal está en su hogar. Si le sumamos el estrés de que la vamos a llevar a un lado diferente, muchas veces no se puede”.

“Lo mejor es dejarlo en la casa, encargarle a alguien que pase una vez al día. Con una comida diaria, un perro, dejándole agua que tenga a disposición, puede estar perfectamente”, dijo y sobre el gato marcó que “te dan mayor elasticidad. Puede dejarle para dos o tres días, se la arregla”.

El profesional recomienda que si se quedan en casa “ese pariente o amigo vaya a la casa”, pero afirmó que si se lo lleva a la casa “va a estar más en compañía, se lo lleva a un hogar va a estar más contenido”.

Viajar con tu mascota: lo que tenés que saber antes de salir
Viajar con tus mascotas: lo que ten&eacute;s que saber antes de salir

Viajar con tus mascotas: lo que tenés que saber antes de salir

Qué pasa si llevan a la mascota de viaje

“Hay que tener cuidados. El tema es si el viaje es internacional, hay una serie de requisitos que se piden”, y destacó que las exigencias son mayores si es un viaje a Europa. “Pero lo más común que tenemos es el viaje a Chile, la mayoría de los casos y los problemas”.

“Piden una serie de cosas que no son difíciles, pero hay que tomar los recaudos ya unos días antes, que haga su necesidad, darle agua, hacerle un ayuno previo, quizá la noche anterior al viaje, que ya no coma sólidos y durante el viaje mucho menos, porque suele marearse”.

Sobre qué eligen las personas como mascotas, dijo que en general “apunta a tener mascotas de menor tamaño. La verdad que son mucho más manejables y ocupan menos espacio en la casa”, y resaltó que para tener mascotas más grandes “hay que tener más espacio, y si viajan en auto se evalúa todas esas cosas”.

Remarcó que normalmente los que viajan “son los animales chicos. Dentro del país hay una reglamentación, tienen que llevar una correa, un pretal, y una correa que va atada al cinturón. Eso es lo que obliga la ley, porque sino puede ser causal de una multa”, cerró.

Viajar con mascotas en Argentina

A partir del 24 de diciembre, los pasajeros pueden viajar con mascotas en micros y trenes de larga distancia de jurisdicción nacional, una medida oficializada por el Gobierno que abre una alternativa muy esperada por quienes se trasladan durante las vacaciones y las fiestas.

La resolución establece que cada pasajero mayor de edad podrá trasladar un animal doméstico, siempre dentro de un contenedor/transportín cerrado. Ese transportín podrá ir sobre la falda, debajo del asiento delantero o en un asiento contiguo a la ventana, pero en este último caso deberá ir asegurado con el cinturón de seguridad.

El esquema, además, no será necesariamente gratuito: la norma habilita a las empresas a fijar una tarifa específica por el traslado, y deja en claro que los perros guía o de asistencia viajan sin cargo, de acuerdo a la legislación vigente. En la práctica, eso implica que muchas compañías todavía deberán terminar de instrumentar el servicio (cupos, costos y condiciones operativas).

Comisaría de El Chingo.
San Salvador de Jujuy.

Mataron a un hombre con una piedra en El Chingo

Por  Redacción de TodoJujuy

