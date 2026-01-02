Mascotas extraviadas por la pirotecnia: algunos casos reportados en Jujuy tras las fiestas

El uso de pirotecnia durante las celebraciones de fin de año vuelve a dejar una consecuencia que se repite cada enero, mascotas que, asustadas por los estruendos, escapan de sus hogares y no logran regresar.

Veterinarios y proteccionistas advierten cada año sobre el impacto que los fuegos artificiales tienen en perros y gatos. El miedo extremo puede provocar desorientación, huidas repentinas y accidentes, incluso en animales que nunca antes se habían escapado.

En este contexto, vecinos de distintos barrios de San Salvador de Jujuy y otras localidades reportaron la pérdida de sus mascotas durante la madrugada del 1 y 2 de enero. A continuación, se difunden algunos de los casos para facilitar el reencuentro con sus familias.

Fecha: perdido desde la mañana del 2 de enero

Características: tamaño pequeño, pelaje blanco, no está acostumbrado a estar en la calle y podría encontrarse asustado

Los Pozos del Diablo - Filmada en Jujuy (3) Samu (pequinés albino) - Foto enviada a Todo Jujuy 3885007777

Bonita (caniche blanca)

Sexo: hembra (castrada)

Edad: 5 años

Características: tamaño pequeño

Zona: 820 Viviendas – barrio Malvinas

Fecha: se perdió el 1 de enero, alrededor de la medianoche, tras asustarse por la pirotecnia

Contacto: 3883111966 / 3885064866

Los Pozos del Diablo - Filmada en Jujuy (2) Bonita (caniche blanca) - Foto enviada a Todo Jujuy 3885007777

Pirotecnia sonora: "El que festeja así, no es festejo, es maldad"

La pirotecnia sonora está prohibida en Jujuy, pero cada fin de año vuelve a repetirse su uso, con consecuencias directas sobre animales y personas. Desde organizaciones protectoras advierten que los ruidos intensos generan miedo extremo, desorientación y estrés en perros y gatos, lo que muchas veces deriva en escapes, extravíos e incluso cuadros graves de salud.

Gabriela Baduzzi, referente del Hogar San Roque, remarcó que este tipo de festejos no solo afecta a las mascotas, sino también a adultos mayores, niños y personas con sensibilidad auditiva, y cuestionó la falta de empatía frente a una normativa que busca evitar ese daño.

En el refugio, que alberga a más de 200 animales, debieron implementar medidas especiales para intentar reducir el impacto del ruido, como el uso de música ambiente, la reorganización de espacios y el resguardo de los animales más vulnerables. Baduzzi señaló que, pese a estos esfuerzos, el riesgo sigue siendo alto y recordó casos extremos ocurridos durante celebraciones anteriores. Desde las protectoras insisten en la necesidad de respetar la prohibición vigente y optar por formas de celebración que no pongan en peligro la vida ni el bienestar de los animales.