Mascotas extraviadas por la pirotecnia: algunos casos reportados en Jujuy tras las fiestas

El uso de pirotecnia durante las celebraciones de fin de año vuelve a dejar una consecuencia que se repite cada enero, mascotas que, asustadas por los estruendos, escapan de sus hogares y no logran regresar.
Veterinarios y proteccionistas advierten cada año sobre el impacto que los fuegos artificiales tienen en perros y gatos. El miedo extremo puede provocar desorientación, huidas repentinas y accidentes, incluso en animales que nunca antes se habían escapado.
En este contexto, vecinos de distintos barrios de San Salvador de Jujuy y otras localidades reportaron la pérdida de sus mascotas durante la madrugada del 1 y 2 de enero. A continuación, se difunden algunos de los casos para facilitar el reencuentro con sus familias.
Embed - S.O.S PERROS PERDIDOS EN JUJUY
Samu (Pequinés albino)
Sexo: macho (castrado)
Características: tamaño pequeño, pelaje blanco, no está acostumbrado a estar en la calle y podría encontrarse asustado
Zona: barrio ATSA (Alto Comedero)
Fecha: perdido desde la mañana del 2 de enero
Contacto: 3885868575 / 3885051320
Bonita (caniche blanca)
Sexo: hembra (castrada)
Edad: 5 años
Características: tamaño pequeño
Zona: 820 Viviendas – barrio Malvinas
Fecha: se perdió el 1 de enero, alrededor de la medianoche, tras asustarse por la pirotecnia
Contacto: 3883111966 / 3885064866
Pirotecnia sonora: "El que festeja así, no es festejo, es maldad"
La pirotecnia sonora está prohibida en Jujuy, pero cada fin de año vuelve a repetirse su uso, con consecuencias directas sobre animales y personas. Desde organizaciones protectoras advierten que los ruidos intensos generan miedo extremo, desorientación y estrés en perros y gatos, lo que muchas veces deriva en escapes, extravíos e incluso cuadros graves de salud.
Gabriela Baduzzi, referente del Hogar San Roque, remarcó que este tipo de festejos no solo afecta a las mascotas, sino también a adultos mayores, niños y personas con sensibilidad auditiva, y cuestionó la falta de empatía frente a una normativa que busca evitar ese daño.
En el refugio, que alberga a más de 200 animales, debieron implementar medidas especiales para intentar reducir el impacto del ruido, como el uso de música ambiente, la reorganización de espacios y el resguardo de los animales más vulnerables. Baduzzi señaló que, pese a estos esfuerzos, el riesgo sigue siendo alto y recordó casos extremos ocurridos durante celebraciones anteriores. Desde las protectoras insisten en la necesidad de respetar la prohibición vigente y optar por formas de celebración que no pongan en peligro la vida ni el bienestar de los animales.
Embed - Pirotecnia sonora: "El que festeja así, no es festejo, es maldad"