Pirotecnia sonora: "El que festeja así, no es festejo, es maldad"

Las mascotas y la pirotecnia sonora (Foto ilustrativa)
La pirotecnia sonora está prohibida en Jujuy, pero aun así varios optan por esta manera de celebrar las fiestas de fin de año. Los animales son muy afectados por los ruidos, y las protectoras de animales piden comprensión y evitar este recurso para fin de año.
En el Hogar San Roque se albergan más de 200 animales que esperan una familia, y que sufrieron la pirotecnia sonora en los festejos de Navidad, incluso con un perro que no soportó y murió. “Prefieren festejar dos días al año y se olvidan de las necesidades de los animales y también de las personas adultas y de los niños”, dijo Gabriela Baduzzi.
Baduzzi lamentó que hay personas que no les importa cumplir con las leyes que prohíben este tipo de pirotecnia, y dijo que para la celebración de este miércoles las expectativas de que no haya pirotecnia sonora son “cero. No tengo ningún tipo de expectativas”.
“Veo la actitud de la gente, hasta en mis propias publicaciones, donde se supone que la gente que me sigue ama a los animales, pero sin embargo no van a dejar de festejar por unos cuantos, como dicen. No hay empatía”, dijo la creadora del refugio.
El método anti pirotecnia sonora
Señaló que para la celebración de año nuevo arreglaron todos los equipos y los parlantes para ponerle un poco de música a los animales “y ver si de esa manera neutralizar un poco. Después hemos unificado un par de patios, ya tengo separado en la parte de internación y en el centro de castraciones”.
“Vamos a colocar a los perritos más viejitos, como me pasó con Corbatita, para que no vuelva a pasar como con él que se me murió en los brazos. Yo lo estaba conteniendo y ahí fue cuando hubo un rompeportón y no aguantó”, explicó.
“Voy a tratar de tenerlos a todos encerraditos en el centro de castraciones, con música, para que no sientan tanto, pero, no sé, vamos a probar, a ver cómo nos va, porque hay algunos que no les hace nada, siguen durmiendo, no reaccionan, pero solo a pocos”.
“Es incontrolable cuando un animal tiene miedo, rompe cosas, rompe vidrios, abre rejas, destrozan puertas, trepan paredes altísimas, no se imaginan la desesperación que carga un animalito”, y cerró: “El que festeja otro año así, no es festejo, es maldad”.