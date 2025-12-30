Pirotecnia sonora: "El que festeja así, no es festejo, es maldad"

La pirotecnia sonora está prohibida en Jujuy, pero aun así varios optan por esta manera de celebrar las fiestas de fin de año. Los animales son muy afectados por los ruidos , y las protectoras de animales piden comprensión y evitar este recurso para fin de año.

Atención. A menos de un mes de las fiestas, este es el número para denunciar pirotecnia sonora en Jujuy

En el Hogar San Roque se albergan más de 200 animales que esperan una familia, y que sufrieron la pirotecnia sonora en los festejos de Navidad, incluso con un perro que no soportó y murió. “Prefieren festejar dos días al año y se olvidan de las necesidades de los animales y también de las personas adultas y de los niños”, dijo Gabriela Baduzzi.

Baduzzi lamentó que hay personas que no les importa cumplir con las leyes que prohíben este tipo de pirotecnia , y dijo que para la celebración de este miércoles las expectativas de que no haya pirotecnia sonora son “cero. No tengo ningún tipo de expectativas ”.

“Veo la actitud de la gente, hasta en mis propias publicaciones, donde se supone que la gente que me sigue ama a los animales, pero sin embargo no van a dejar de festejar por unos cuantos, como dicen. No hay empatía”, dijo la creadora del refugio.

El método anti pirotecnia sonora

Señaló que para la celebración de año nuevo arreglaron todos los equipos y los parlantes para ponerle un poco de música a los animales “y ver si de esa manera neutralizar un poco. Después hemos unificado un par de patios, ya tengo separado en la parte de internación y en el centro de castraciones”.

Gabriela Baduzzi y la baja de adopciones de perros en Jujuy.jpg Gabriela Baduzzi y la pirotecnia sonora en Jujuy

“Vamos a colocar a los perritos más viejitos, como me pasó con Corbatita, para que no vuelva a pasar como con él que se me murió en los brazos. Yo lo estaba conteniendo y ahí fue cuando hubo un rompeportón y no aguantó”, explicó.

“Voy a tratar de tenerlos a todos encerraditos en el centro de castraciones, con música, para que no sientan tanto, pero, no sé, vamos a probar, a ver cómo nos va, porque hay algunos que no les hace nada, siguen durmiendo, no reaccionan, pero solo a pocos”.

Los perros perdidos en Navidad

Dijo que tras la celebración de Navidad, compartió muchísimos pedidos de búsqueda de animales. “Abrimos una página también de animalitos perdidos, es impresionante, y eso que yo unos días antes de Navidad hice una publicación pidiendo por favor a la gente que identifique a sus animales, que le pongan un collarcito con una etiqueta o con un pedacito de cartón con un número”.

Pirotecnia La pirotecnia sonora afecta a personas y animales.

“Es incontrolable cuando un animal tiene miedo, rompe cosas, rompe vidrios, abre rejas, destrozan puertas, trepan paredes altísimas, no se imaginan la desesperación que carga un animalito”, y cerró: “El que festeja otro año así, no es festejo, es maldad”.