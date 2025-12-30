martes 30 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
30 de diciembre de 2025 - 21:14
Fin de año.

Pirotecnia sonora: "El que festeja así, no es festejo, es maldad"

Lo dijo Gabriela Baduzzi sobre el uso de la pirotecnia sonora y el efecto que produce en los animales.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Las mascotas y la pirotecnia sonora (Foto ilustrativa)

Las mascotas y la pirotecnia sonora (Foto ilustrativa)

La pirotecnia sonora está prohibida en Jujuy, pero aun así varios optan por esta manera de celebrar las fiestas de fin de año. Los animales son muy afectados por los ruidos, y las protectoras de animales piden comprensión y evitar este recurso para fin de año.

Lee además
a menos de un mes de las fiestas, este es el numero para denunciar pirotecnia sonora en jujuy
Atención.

A menos de un mes de las fiestas, este es el número para denunciar pirotecnia sonora en Jujuy
Pirotecnia cero en Jujuy.
Atención.

Pirotecnia sonora en Jujuy: dónde llamar para denunciar en estas fiestas

En el Hogar San Roque se albergan más de 200 animales que esperan una familia, y que sufrieron la pirotecnia sonora en los festejos de Navidad, incluso con un perro que no soportó y murió. “Prefieren festejar dos días al año y se olvidan de las necesidades de los animales y también de las personas adultas y de los niños”, dijo Gabriela Baduzzi.

Baduzzi lamentó que hay personas que no les importa cumplir con las leyes que prohíben este tipo de pirotecnia, y dijo que para la celebración de este miércoles las expectativas de que no haya pirotecnia sonora son “cero. No tengo ningún tipo de expectativas”.

Embed - GABRIELA BADUZZI

“Veo la actitud de la gente, hasta en mis propias publicaciones, donde se supone que la gente que me sigue ama a los animales, pero sin embargo no van a dejar de festejar por unos cuantos, como dicen. No hay empatía”, dijo la creadora del refugio.

El método anti pirotecnia sonora

Señaló que para la celebración de año nuevo arreglaron todos los equipos y los parlantes para ponerle un poco de música a los animales “y ver si de esa manera neutralizar un poco. Después hemos unificado un par de patios, ya tengo separado en la parte de internación y en el centro de castraciones”.

Gabriela Baduzzi y la baja de adopciones de perros en Jujuy.jpg
Gabriela Baduzzi y la pirotecnia sonora en Jujuy

Gabriela Baduzzi y la pirotecnia sonora en Jujuy

“Vamos a colocar a los perritos más viejitos, como me pasó con Corbatita, para que no vuelva a pasar como con él que se me murió en los brazos. Yo lo estaba conteniendo y ahí fue cuando hubo un rompeportón y no aguantó”, explicó.

“Voy a tratar de tenerlos a todos encerraditos en el centro de castraciones, con música, para que no sientan tanto, pero, no sé, vamos a probar, a ver cómo nos va, porque hay algunos que no les hace nada, siguen durmiendo, no reaccionan, pero solo a pocos”.

Los perros perdidos en Navidad

Dijo que tras la celebración de Navidad, compartió muchísimos pedidos de búsqueda de animales. “Abrimos una página también de animalitos perdidos, es impresionante, y eso que yo unos días antes de Navidad hice una publicación pidiendo por favor a la gente que identifique a sus animales, que le pongan un collarcito con una etiqueta o con un pedacito de cartón con un número”.

Pirotecnia
La pirotecnia sonora afecta a personas y animales.

La pirotecnia sonora afecta a personas y animales.

“Es incontrolable cuando un animal tiene miedo, rompe cosas, rompe vidrios, abre rejas, destrozan puertas, trepan paredes altísimas, no se imaginan la desesperación que carga un animalito”, y cerró: “El que festeja otro año así, no es festejo, es maldad”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

A menos de un mes de las fiestas, este es el número para denunciar pirotecnia sonora en Jujuy

Pirotecnia sonora en Jujuy: dónde llamar para denunciar en estas fiestas

La pirotecnia de Nochebuena dejó a varios perros perdidos en Alto Comedero

Un hombre mató a su vecino por tirar pirotecnia

Buscan a una mujer que desapareció hace casi 20 días en Jujuy

Lo que se lee ahora
Parte médico del detenido que se prendió fuego en la celda.
Estado crítico.

El detenido que se prendió fuego en El Chingo tiene el 80% del cuerpo quemado

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Clima en Jujuy: alerta por tormentas en casi toda la provincia
Atención.

Clima en Jujuy: alerta por tormentas en casi toda la provincia

El tiempo para Año Nuevo en Jujuy
Importante.

Cómo estará el tiempo en Jujuy el miércoles 31 de diciembre

Desapariciónde Delicia Mamani Mamani
Búsqueda.

Desaparición de Delicia Mamani Mamani: Bolivia también pide por su aparición

Parte médico del detenido que se prendió fuego en la celda.
Estado crítico.

El detenido que se prendió fuego en El Chingo tiene el 80% del cuerpo quemado

Ruta Provincial N°5 en La Quiaca- Foto Google Maps video
Policiales.

Investigan el hallazgo de un cuerpo en una zanja en La Quiaca

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel