Aunque la lluvia marcó la Nochebuena en Jujuy, la pirotecnia sonora volvió a decir presente . El saldo no se mide solo en molestias: también se traduce en daños en personas y, sobre todo, en animales , que sufren el impacto de los estruendos. Tras Navidad, como cada año, las redes sociales se llenaron de fotos de mascotas perdidas, perros y gatos que escaparon desesperados, desorientados por el ruido, y que muchas veces terminan lejos de casa o expuestos a accidentes.

Uno de los ejemplos más claros se vivió en el Hogar San Roque , donde se albergan más de 200 animales que esperan una familia. En las últimas horas, el equipo tuvo que multiplicar esfuerzos para contener el pánico : muchos animales salieron de sus casitas asustados por los estruendos y fue necesario intervenir para evitar que se lastimen o huyan sin control.

Claudia Olivera, presidenta de la Fundación “El Campeón” , habló con Canal 4 y TodoJujuy y fue contundente: “ Es lamentable que habiendo tanta manera de festejar se tenga tan poca empatía ”, dijo. Y remarcó una contradicción que duele: “ Hay concientización, hay reglamentación; pero la gente sigue optando por las pirotecnias sonoras. Retrocedimos un montón como sociedad ”.

La referente insistió en que el problema excede a los animales: “La gente debe comportarse de manera responsable, empática, por más que otros sufren. No solamente los animalitos, sino toda la naturaleza, los niños autistas”. En ese marco, aseguró que el uso de pirotecnia fue particularmente fuerte en distintos puntos de la provincia: “Para Navidad fue impresionante la cantidad de pirotecnia… en Barrio Malvina, en San Pedrito, en Alverde… ni hablemos Alto Comedero y Palpalá, fue terrorífico”.

perros perdidos en Alto Comedero Pirotecnia sonora en Nochebuena: mascotas descontroladas, perdidas y un llamado urgente a la empatía

El ruido, el pánico y un riesgo real de vida

Olivera explicó que la magnitud del sonido impacta de forma amplificada en las mascotas. “Los animales sienten el doble del sonido que podemos sentir nosotros. Ellos sufren y pueden tener un ataque cardíaco, hasta llegan a la muerte”, advirtió. El miedo los hace correr sin rumbo, saltar rejas, romper puertas, golpearse o cruzar calles, y eso termina disparando el fenómeno que se repite tras las fiestas: mascotas extraviadas y familias buscándolas desesperadas.

“Es impresionante, la verdad que por más cuidado que uno tenga…”, sostuvo, y volvió a pedir conciencia: “Por favor tomemos conciencia, no solamente por los animales, por los niños autistas”. Para la presidenta de El Campeón, la falla es profunda: “Es una cuestión cultural, es educación, es una cuestión de valores… de repente llegamos este fin de semana y todo para atrás. Falta de empatía en la sociedad”.

También planteó que deben existir respuestas concretas ante la venta y el uso ilegal: “Hicimos una nota a Bomberos donde podemos trabajar conjuntamente para identificar… los lugares de venta… a la gente que está usando las pirotecnias, que se marque y que le brinden lo que corresponda”. El pedido apunta a cortar la cadena: si se vende, se usa; si se usa, hay víctimas silenciosas.

Rescates, abandono y una realidad que empeora

La Fundación El Campeón trabaja en territorio y se caracteriza por rescates, sobre todo de mascotas maltratadas, atropelladas o abandonadas en rutas y calles. Olivera advirtió que estas situaciones vienen en aumento: “Sobre esto último… hay un incremento en toda la provincia”, y señaló un punto crítico: “Hay muchos maltratados en Palpalá”.