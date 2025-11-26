Un jujeño fue parte del Viaje de Instrucción de la Fragata Libertad

Finalizó el Viaje de Instrucción de la Fragata Libertad

Luego de permanecer en Rada La Plata, y proveniente de su último puerto internacional en Fortaleza en Brasil, tomó amarras en el Apostadero Naval Buenos Aires, en Dársena Norte, la Fragata Libertad , con un jujeño como parte de la tripulación.

Se trata de Sebastián Leonar . El Guardiamarina es uno de los egresados de la Escuela Naval Militar, y fue recibido por su familia. El jujeño fue parte de la tripulación que completó su formación profesional en navegación, maniobras y operaciones navales.

El recibimiento a la Fragata Libertad

Las autoridades nacionales encabezaron la ceremonia de recibimiento en el sector de cubierta de proa. Estuvo presente el Ministro de Defensa Luis Alfonso Petri, quien estuvo acompañado por el Jefe del Estado Mayor General de la Armada, Almirante Carlos María Allievi.

Luego, los tripulantes pudieron descender por la planchada para reencontrarse con sus afectos que los habían esperado ansiosos desde el muelle, alzando sus carteles de bienvenida tras seis meses de una travesía que fue la primera para varios.

El viaje

Al mando del Capitán de Navío Roberto Ariel Gestoso, partió el 7 de junio y llevo un acumulado de 22.993 millas náuticas (42.583 km) en 170 días fuera de su apostadero, de los cuales 35 transcurrieron en los distintos puertos, y 135 fueron de navegación.

A lo largo de casi seis meses de navegación, la Embajadora de los Mares completó un itinerario de diez puertos en América y Europa. El buque visitó los puertos de Recife (Brasil), Ferrol (España) y por primera vez tomó amarras en el puerto de Kristiansand, capital de la provincia de Vest-Agder, al sur de Noruega, al concretar el tercer punto de su itinerario. Luego le siguieron Hamburgo (Alemania), Ámsterdam (Países Bajos) y Lisboa (Portugal), consolidando su papel como embajadora de la República Argentina ante las naciones europeas.

Desde allí emprendió su regreso al continente americano, cruzando el Atlántico en una navegación de 26 días en los que sumó más de 4.300 millas náuticas. Posteriormente completó escalas en Puerto Limón (Costa Rica), Baltimore (Estados Unidos), Santo Domingo (República Dominicana) y Fortaleza (Brasil), antes de iniciar el tramo final hacia el puerto de Buenos Aires.

A bordo del buque escuela embarcaron alrededor de 270 tripulantes, entre ellos 27 oficiales, 51 Guardiamarinas en Comisión y 192 suboficiales y cabos. Cerca del 30% de la dotación estuvo conformada por mujeres de diferentes jerarquías, que desempeñaron distintas funciones a bordo.

A lo largo de las distintas escalas, la unidad permaneció entre tres y cuatro días en cada puerto, recibiendo miles de visitantes en jornadas de puertas abiertas que, en algunas ciudades, superaron ampliamente las 6.000 personas.

La travesía incluyó el registro oficial para la Boston Teapot Trophy, competencia internacional que reconoce la mayor distancia cubierta a vela pura en un periodo de 124 horas (5 días y 4 horas). Se desarrollaron actividades de intercambio cultural, deportivo y educativo.