miércoles 26 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de noviembre de 2025 - 19:52
Buque emblema.

Un jujeño fue parte del Viaje de Instrucción de la Fragata Libertad

La Fragata Libertad cerró su Viaje de Instrucción, y entre los tripulantes, estuvo un jujeño en la travesía.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Finalizóel Viaje de Instrucción de la Fragata Libertad

Finalizó el Viaje de Instrucción de la Fragata Libertad

Luego de permanecer en Rada La Plata, y proveniente de su último puerto internacional en Fortaleza en Brasil, tomó amarras en el Apostadero Naval Buenos Aires, en Dársena Norte, la Fragata Libertad, con un jujeño como parte de la tripulación.

Lee además
encontraron 482 kilos de cocaina en un buque proveniente de emiratos arabes
Santa Fe.

Encontraron 482 kilos de cocaína en un buque proveniente de Emiratos Árabes
un buque mexicano choca contra el puente de brooklyn: hay dos muertos y heridos
Mundo.

Un buque mexicano choca contra el puente de Brooklyn: hay dos muertos y heridos

Se trata de Sebastián Leonar. El Guardiamarina es uno de los egresados de la Escuela Naval Militar, y fue recibido por su familia. El jujeño fue parte de la tripulación que completó su formación profesional en navegación, maniobras y operaciones navales.

Sebastián Leonar
Sebastián Leonar

Sebastián Leonar

El recibimiento a la Fragata Libertad

Las autoridades nacionales encabezaron la ceremonia de recibimiento en el sector de cubierta de proa. Estuvo presente el Ministro de Defensa Luis Alfonso Petri, quien estuvo acompañado por el Jefe del Estado Mayor General de la Armada, Almirante Carlos María Allievi.

Luego, los tripulantes pudieron descender por la planchada para reencontrarse con sus afectos que los habían esperado ansiosos desde el muelle, alzando sus carteles de bienvenida tras seis meses de una travesía que fue la primera para varios.

Finalizó el Viaje de Instrucción de la Fragata Libertad
Finalizó el Viaje de Instrucción de la Fragata Libertad

Finalizó el Viaje de Instrucción de la Fragata Libertad

Finalizó el Viaje de Instrucción de la Fragata Libertad
Finalizó el Viaje de Instrucción de la Fragata Libertad

Finalizó el Viaje de Instrucción de la Fragata Libertad

El viaje

Al mando del Capitán de Navío Roberto Ariel Gestoso, partió el 7 de junio y llevo un acumulado de 22.993 millas náuticas (42.583 km) en 170 días fuera de su apostadero, de los cuales 35 transcurrieron en los distintos puertos, y 135 fueron de navegación.

A lo largo de casi seis meses de navegación, la Embajadora de los Mares completó un itinerario de diez puertos en América y Europa. El buque visitó los puertos de Recife (Brasil), Ferrol (España) y por primera vez tomó amarras en el puerto de Kristiansand, capital de la provincia de Vest-Agder, al sur de Noruega, al concretar el tercer punto de su itinerario. Luego le siguieron Hamburgo (Alemania), Ámsterdam (Países Bajos) y Lisboa (Portugal), consolidando su papel como embajadora de la República Argentina ante las naciones europeas.

Desde allí emprendió su regreso al continente americano, cruzando el Atlántico en una navegación de 26 días en los que sumó más de 4.300 millas náuticas. Posteriormente completó escalas en Puerto Limón (Costa Rica), Baltimore (Estados Unidos), Santo Domingo (República Dominicana) y Fortaleza (Brasil), antes de iniciar el tramo final hacia el puerto de Buenos Aires.

Finalizó el Viaje de Instrucción de la Fragata Libertad
Finalizó el Viaje de Instrucción de la Fragata Libertad

Finalizó el Viaje de Instrucción de la Fragata Libertad

A bordo del buque escuela embarcaron alrededor de 270 tripulantes, entre ellos 27 oficiales, 51 Guardiamarinas en Comisión y 192 suboficiales y cabos. Cerca del 30% de la dotación estuvo conformada por mujeres de diferentes jerarquías, que desempeñaron distintas funciones a bordo.

A lo largo de las distintas escalas, la unidad permaneció entre tres y cuatro días en cada puerto, recibiendo miles de visitantes en jornadas de puertas abiertas que, en algunas ciudades, superaron ampliamente las 6.000 personas.

Finalizó el Viaje de Instrucción de la Fragata Libertad
Finalizó el Viaje de Instrucción de la Fragata Libertad

Finalizó el Viaje de Instrucción de la Fragata Libertad

La travesía incluyó el registro oficial para la Boston Teapot Trophy, competencia internacional que reconoce la mayor distancia cubierta a vela pura en un periodo de 124 horas (5 días y 4 horas). Se desarrollaron actividades de intercambio cultural, deportivo y educativo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Encontraron 482 kilos de cocaína en un buque proveniente de Emiratos Árabes

Un buque mexicano choca contra el puente de Brooklyn: hay dos muertos y heridos

El reconocimiento de la Armada Argentina al Colegio Gianelli por honrar a la Fragata Libertad

La Fragata Libertad volvió tras seis meses y 10 puertos visitados

El emotivo video de la Armada Argentina al Colegio Gianelli: "Nos llegó al corazón"

Lo que se lee ahora
Están los nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Jujuy video
Legislatura.

Designaron a los nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Jujuy

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Joven se recibió de médico pero el festejo casi termina en tragedia: el video viral.
Redes sociales.

Joven se recibió de médico pero el festejo casi termina en tragedia: el video viral

El cronograma completo del carnaval 2026 en Jujuy: todas las fechas
Eventos.

El cronograma completo del carnaval 2026 en Jujuy: todas las fechas

Están los nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Jujuy video
Legislatura.

Designaron a los nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Jujuy

Instituto de Educación Superior.
Educación.

Comienzan las preinscripciones para carreras en los Institutos de Educación Superior

Rige alerta amarilla por temperaturas extremas: qué pasa en Jujuy
Pronóstico.

Rige alerta amarilla por temperaturas extremas: qué pasa en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel