Un jujeño fue papá mientras navegaba en la Fragata Libertad

El emocionante momento ocurrió cinco días después de zarpar de la capital de Puerto Rico, cuando Trejo fue convocado a la radio del buque para recibir un correo electrónico. En el mensaje, su madre le anunciaba el nacimiento de su hija, Ema Pilar, el jueves 29 de agosto a las 16 horas. "Me enteré que fui padre de una hermosa hija", comentó con emoción el Cabo Segundo Trejo.

Aunque el nacimiento era esperado, la fecha exacta de la cesárea no estaba confirmada, lo que hizo que la noticia lo tomara por sorpresa y lo llenara de alegría. Desde febrero, cuando su pareja María le informó del embarazo, Trejo no podía pensar en otra cosa que no fuera el esperado nacimiento. "Estaba con esa intriga de saber cuándo iba a nacer y cómo iban a estar ellas", confesó.