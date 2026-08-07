Acompañamiento Social de ANSES: quiénes cobran $78.000 en agosto

Durante el mes de agosto , los titulares del Programa de Acompañamiento Social de ANSES continuarán recibiendo una prestación mensual de $78.000 . El beneficio forma parte del esquema implementado por el Ministerio de Capital Humano luego de la reconversión del antiguo Potenciar Trabajo .

La ayuda económica administrada por ANSES está destinada a personas que atraviesan mayores obstáculos para incorporarse al mercado de trabajo y que necesitan un respaldo económico y social sostenido. El valor de la prestación se mantiene sin cambios frente a los períodos anteriores y, por ahora, el Gobierno no comunicó una actualización del monto para agosto .

El Programa de Acompañamiento Social fue implementado en febrero de 2024 en el marco de la transformación del sistema de ayuda social promovida por el Gobierno nacional .

A partir de esa modificación, el antiguo Potenciar Trabajo dejó de funcionar como un único programa y fue reemplazado por dos líneas de asistencia con enfoques distintos . Por un lado, Volver al Trabajo quedó enfocado en brindar herramientas de formación y favorecer la incorporación al mercado laboral; por otro, Acompañamiento Social pasó a estar destinado a quienes enfrentan mayores dificultades para acceder a un empleo registrado .

En la actualidad, el programa de Acompañamiento Social está orientado principalmente a:

Personas de 50 años o más que provienen del ex Potenciar Trabajo

que provienen del ex Potenciar Trabajo Madres de cuatro o más hijos menores de 18 años que integraban ese programa y presentan condiciones de vulnerabilidad social.

Acompañamiento Social.

Requisitos para cobrar los $78.000 de ANSES en agosto

El Programa de Acompañamiento Social está conformado exclusivamente por beneficiarios que fueron derivados del antiguo Potenciar Trabajo luego del proceso de modificación del esquema de asistencia estatal. En la actualidad, el programa no cuenta con una instancia de inscripción abierta ni un formulario habilitado para nuevos ingresos.

Para conservar el acceso al beneficio, los titulares deben continuar incluidos en el registro oficial de beneficiarios confeccionado por el Ministerio de Capital Humano y respetar los criterios establecidos por la normativa correspondiente. Además, el organismo tiene la facultad de efectuar verificaciones periódicas para comprobar que se mantienen las condiciones necesarias para recibir la prestación.

En agosto, los beneficiarios continuarán percibiendo un pago de $78.000 por persona, sin que hasta el momento se hayan informado bonificaciones adicionales ni actualizaciones en el importe. El valor de la ayuda económica permanece igual al establecido en los meses previos y corresponde a una prestación de carácter no salarial.

¿Cómo y cuándo se acredita el pago por ANSES?

Las personas alcanzadas por el Programa de Acompañamiento Social reciben el pago en la cuenta bancaria que ya utilizaban durante su permanencia en el ex Potenciar Trabajo, por lo que no necesitan gestionar nuevas solicitudes ni completar trámites para continuar cobrando.

El día de depósito puede presentar diferencias según el cronograma establecido por ANSES y el Ministerio de Capital Humano. De acuerdo con la planificación vigente, los pagos comenzaron a reflejarse en las cuentas de los beneficiarios desde el miércoles 5 de agosto de 2026.

Si el pago no se refleja en la cuenta dentro del período esperado, se aconseja revisar en primer lugar que la cuenta bancaria asignada continúe habilitada y que la información personal registrada se encuentre correctamente actualizada. Si el problema continúa, la recomendación es comunicarse únicamente a través de los canales oficiales de atención, sin recurrir a terceros ni gestores.

Diferencias entre Acompañamiento Social y Volver al Trabajo

Si bien ambos planes fueron creados luego de la disolución del Potenciar Trabajo, cada uno responde a finalidades diferentes y contempla perfiles específicos de beneficiarios. Mientras que Volver al Trabajo está orientado a facilitar el acceso al empleo a través de instancias de capacitación, formación y herramientas para mejorar la empleabilidad, el Programa de Acompañamiento Social tiene como eje principal brindar un respaldo económico a quienes enfrentan mayores obstáculos para integrarse al mercado laboral formal.

Dentro de Volver al Trabajo, los beneficiarios cuentan con la posibilidad de participar en instancias de capacitación, prácticas de formación laboral y distintas propuestas destinadas a fortalecer sus oportunidades de ingresar al empleo registrado.

Por su parte, el Programa de Acompañamiento Social está dirigido a personas mayores de 50 años y a madres con cuatro o más hijos menores de 18 años que atraviesan situaciones que dificultan o impiden su incorporación al mercado laboral.

Una de las principales distinciones entre ambos programas está relacionada con el tiempo de permanencia establecido para cada uno.

Mientras que Volver al Trabajo conserva como eje central la preparación y el fortalecimiento de las capacidades laborales, el Gobierno resolvió ampliar el período de vigencia del Programa de Acompañamiento Social hasta alcanzar los 48 meses, con la intención de ofrecer un marco de mayor previsibilidad y respaldo a quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.