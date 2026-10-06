Caso Agostina Vega: hallaron en el celular de Barrelier una imagen clave para la investigación

La investigación por el femicidio de Agostina Vega incorporó un elemento que generó nuevas líneas de investigación y sumó gravedad al caso. Los investigadores hallaron en el teléfono de Claudio Barrelier , principal imputado, una fotografía de 2024 en la que aparece una mujer desnuda y atada .

Por el momento, se desconoce quién es la mujer que aparece en la imagen y la Justicia intenta establecer tanto su identidad como el contexto en el que fue registrada. El descubrimiento también llevó a analizar una nueva posibilidad: que Barrelier pudiera haber participado en otros episodios de violencia sexual antes del asesinato de Agostina.

Fernanda Analiz , representante legal del padre de la adolescente, afirmó que hasta el momento identificaron seis posibles víctimas que podrían estar relacionadas con el acusado. El listado incluye a Agostina, un segundo hecho que fue investigado en 2025 por el fiscal Iván Rodríguez, la situación vinculada con la fotografía y otros relatos que fueron acercados al estudio jurídico.

En una entrevista con El Doce, Analiz consideró que el hallazgo de la fotografía aporta un nuevo elemento que fortalece la posibilidad de que Barrelier haya agredido sexualmente a otras mujeres a lo largo de los años . “No creo que haya descansado en ningún período Barrelier, lo ha demostrado la prueba ”, sostuvo la abogada al referirse a la evidencia incorporada a la investigación.

La letrada también señaló que, además de las situaciones que ya están bajo análisis judicial, otras jóvenes se presentaron en los últimos días en su estudio para contar experiencias en las que afirman haber sido víctimas del acusado. Entre los relatos recibidos figura el de una persona que aseguró haber sido abusada a los 11 años, cuando Barrelier tenía entre 18 y 19 años.

La representante legal agregó que por lo menos tres de los hechos denunciados habrían tenido lugar en una misma vivienda. En uno de esos casos, la víctima no logró reconocer a Barrelier en un primer momento y pudo identificarlo tiempo después, luego de que la investigación por el caso de Agostina se hiciera pública.

La pareja de Claudio Barrelier, detenido por el femicidio de Agostina Vega, se negó a declarar.

El celular ya había estado en manos de la Justicia

Entre los aspectos que Analiz puso especialmente en duda, se encuentra el hecho de que el celular en el que fue encontrada la fotografía ya había sido incautado judicialmente en el marco de una investigación previa. Actualmente, el dispositivo quedó incorporado al expediente que conduce el fiscal Raúl Garzón, quien consiguió recuperar datos que, de acuerdo con lo señalado por la abogada, Barrelier habría borrado anteriormente.

“En la investigación de 2025 este teléfono podría haber sido peritado y no se hizo. El fiscal Garzón recuperó la información que esta bestia había borrado. Este teléfono estaba secuestrado por la Justicia pero no se analizó”, afirmó Analiz.

Para la abogada que representa al padre de Agostina, esa falta de análisis adquiere una relevancia particularmente grave a partir del femicidio de la adolescente.

La dura crítica por el crimen de Agostina

Analiz criticó la actuación judicial en los expedientes previos y planteó que el femicidio de la adolescente tal vez podría haberse evitado si Barrelier hubiera sido arrestado con anterioridad. “El femicidio de Agostina no empezó en mayo de 2026, esto se podría haber prevenido mucho antes encerrando a este pervertido y no se hizo”, dijo.

Agostina Vega.

En esta etapa, los investigadores intentan reconstruir las circunstancias en las que ocurrió el hecho y averiguar qué sucedió con la mujer que aparece en la fotografía. Además, buscan establecer si la imagen guarda algún vínculo con los testimonios que ya fueron sumados al expediente.

Qué se investiga sobre la pareja de Barrelier

De manera simultánea, la investigación judicial mantiene bajo la lupa a Marianela Palmero, pareja de Barrelier, quien se encuentra detenida e imputada por encubrimiento.

De acuerdo con lo señalado por Analiz, Palmero habría estado presente en situaciones relacionadas tanto con el caso de Agostina como con el episodio que fue investigado en 2025. No obstante, la abogada remarcó que hasta el momento no existen elementos que permitan confirmar su intervención en el hecho vinculado con la fotografía tomada en 2024.

Mientras continúan los análisis y se intenta establecer quién es la mujer que aparece en la imagen, la incorporación de nuevos testimonios podría elevar aún más la cantidad de presuntas víctimas relacionadas con el acusado.