Prevención del suicidio en Jujuy: agosto fue el mes con más consultas al SAME

En el marco del Mes Amarillo de prevención del suicidio , nuevos datos del SAME 107 permiten dimensionar la demanda de asistencia vinculada a la salud mental en Jujuy. Entre enero y septiembre de 2026 se registraron 111 consultas telefónicas por ideas de muerte o suicidio, y agosto fue el mes con mayor cantidad de llamados.

País. En 2025 los suicidios aumentaron 57,7% en Argentina: la tasa más alta de los últimos años

Prevención. Argentina registra 14 suicidios por día: por qué hay que hablar del tema, prevención y dónde pedir ayuda

Según la información aportada por el servicio de emergencias, durante agosto hubo 17 consultas telefónicas relacionadas con ideas de muerte y/o suicidio . En el mismo período también se contabilizaron seis consultas vinculadas con intentos de suicidio .

Los registros forman parte del trabajo que desarrolla el área de salud mental del SAME y se conocen durante septiembre, mes en el que se refuerzan las acciones de concientización, prevención y acompañamiento.

De las 111 consultas telefónicas registradas entre enero y septiembre , 17 se produjeron durante agosto, convirtiéndolo en el mes con mayor demanda por situaciones vinculadas con ideas de muerte o suicidio.

Los datos telefónicos se suman a otros indicadores dados a conocer recientemente por el SAME. Hasta el 10 de septiembre, el organismo había realizado 345 asistencias relacionadas con ideación o intentos de suicidio durante 2026. A igual altura de 2025 se habían contabilizado 330 intervenciones, lo que muestra un incremento en la demanda registrada por el servicio.

El doctor Pablo Jure, referente del SAME, había explicado que julio y agosto se encuentran entre los períodos con mayor cantidad de intervenciones. También señaló que durante septiembre suele modificarse el perfil de las consultas, con una mayor presencia de adolescentes.

Es importante diferenciar ambos registros: las 111 situaciones corresponden específicamente a consultas telefónicas por ideas de muerte o suicidio, mientras que las 345 informadas previamente abarcan las distintas asistencias realizadas por el SAME vinculadas con ideación o intentos.

Prevención: prestar atención a los cambios y pedir ayuda

Los profesionales remarcan que las conductas suicidas responden a múltiples factores y que no existe una causa única. Por eso, la prevención requiere prestar atención a cambios significativos en la conducta y facilitar el acceso temprano a una consulta profesional.

Entre las señales que pueden requerir atención se encuentran el aislamiento progresivo, cambios bruscos de ánimo, expresiones de desesperanza, abandono de actividades habituales, modificaciones importantes de las rutinas o referencias directas o indirectas a no querer continuar.

En ese sentido, hablar del tema, escuchar sin juzgar y recurrir a los equipos de salud ante una situación de riesgo forman parte de las principales herramientas de prevención.

Dónde pedir ayuda en Jujuy

Ante una situación de crisis o cuando una persona manifiesta ideas de muerte o suicidio, la red pública de Jujuy cuenta con canales gratuitos de atención:

SAME 107: emergencias en salud mental durante las 24 horas.

emergencias en salud mental durante las 24 horas. Salud Mental Escucha: 0800-888-4767, disponible las 24 horas.

0800-888-4767, disponible las 24 horas. Secretaría de Salud Mental, Adicciones y Discapacidad: 388-4245541.

388-4245541. Guardias hospitalarias y CAPS: disponibles en distintos puntos de la provincia.

disponibles en distintos puntos de la provincia. Línea nacional 0800-999-0091: orientación y apoyo en urgencias de salud mental durante las 24 horas, todos los días.

Los datos difundidos por el SAME corresponden a sus propios registros asistenciales y no representan necesariamente la totalidad de los casos ocurridos en la provincia, una distinción importante al momento de analizar las cifras.