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14 de octubre de 2026 - 19:19
Policiales.

Suicidio adolescente: el NOA concentra las tasas más altas del país

Un informe de UNICEF analiza la evolución del suicidio entre adolescentes y muestra fuertes diferencias entre las provincias y regiones argentinas.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Suicidio adolescente.

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El estudio analiza los suicidios de adolescentes de entre 10 y 19 años durante el período 2017-2024 y permite observar cómo se distribuye el fenómeno en las distintas jurisdicciones.

Salta encabeza las tasas del Norte

Dentro del NOA, Salta aparece con la tasa media anual más elevada durante el período analizado, con 16,2 suicidios cada 100.000 adolescentes.

Le siguen Catamarca, con 13,6; Santiago del Estero, con 11,1; y La Rioja, con 10,3. Jujuy también aparece dentro del conjunto de provincias analizadas, con una tasa media anual de 8,0 suicidios cada 100.000 adolescentes.

El informe también señala que Tucumán tuvo una evolución diferente a la de varias provincias del Norte. Entre 2017-2020 y 2021-2024, los casos pasaron de 87 a 105 y la tasa media anual aumentó de 7,7 a 9,2.

Tasa de suicidio adolescente.

Tasa de suicidio adolescente.

Una diferencia marcada con otras jurisdicciones

La distancia entre las provincias con mayores y menores tasas es considerable. En el período 2017-2024, CABA registró una tasa media anual de 2,8 suicidios cada 100.000 adolescentes, mientras que Buenos Aires tuvo una tasa de 4,0.

Según UNICEF, la tasa de Salta fue casi seis veces superior a la de CABA y alrededor de cuatro veces mayor que la de Buenos Aires.

Teléfonos y lugares disponibles para pedir ayuda en Jujuy

-Atención telefónica de Salud Mental las 24hs 0800 888 4767: un operador atenderá y dará aviso al psicólogo de guardia quien llamará al consultante vía telefónica. Consulta, orientación, contención y coordinación para inicio de seguimiento y/o tratamiento.

-Emergencias en salud mental del Same 107 también cuenta con un equipo psicosocial para asistencia.

-Guardia de Salud Mental en hospital Wenceslao Gallardo (Palpalá)

-Guardia de Salud Mental del hospital Pablo Soria.

-Cualquier Centro de Atención Primaria de la Salud.

-Secretaría de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud 4245541.

- Ingresando a este link y haciendo click en el botón de Salud Mental.

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