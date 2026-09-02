Ranking de transferencias: ¿Qué puesto ocupa el histórico pase de Enzo Fernández al City?

En qué posición del ranking de transferencias en Europa quedó el pase de Enzo Fernández al Manchester City.

El Manchester City oficializó la llegada de Enzo Fernández , quien dejó el Chelsea en la última jornada del mercado de transferencias correspondiente a las cinco principales ligas europeas. La operación fue por 140 millones de euros ( 162,2 millones de dólares ) y convirtió al mediocampista en protagonista de uno de los traspasos más caros de la historia.

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Su incorporación, además, se produjo en un mercado europeo marcado por desembolsos extraordinarios y contrataciones por montos millonarios.

De acuerdo con la información del periodista Gianluca Di Marzio, de Sky Sports , el mediocampista argentino pasó por los controles médicos correspondientes antes de que se concretara oficialmente la operación . De esta manera, el futbolista formado en las inferiores de River Plate volverá a trabajar bajo las órdenes de Enzo Maresca , quien ya lo dirigió durante su etapa en Chelsea y ahora ocupa el cargo de entrenador del conjunto del Etihad Stadium tras reemplazar a Pep Guardiola .

El monto acordado ubica a la transferencia de Fernández por debajo del récord vigente hasta ese momento , por lo que no logró convertirse en el pase más caro de todos los tiempos.

Las transferencias más caras de la historia del fútbol

El récord absoluto continúa en manos de Neymar, cuya salida del Barcelona rumbo al PSG en 2017 se concretó por 222 millones de euros. Detrás aparece Kylian Mbappé, transferido del Mónaco al conjunto parisino por 180 millones de euros.

En el tercer escalón se encuentra Ousmane Dembélé, por quien el Barcelona desembolsó 148 millones de euros para incorporarlo desde el Borussia Dortmund en ese mismo año. Un puesto por encima de Fernández se ubica Alexander Isak, cuyo pase del Newcastle al Liverpool, realizado el año pasado, alcanzó los 145 millones de euros.

En el contexto del mercado de transferencias 2026/27, la llegada de Fernández también modificó el listado de las operaciones más caras de la temporada, desplazando a los nombres que hasta ese momento ocupaban los primeros puestos.

Hasta entonces, el fichaje más elevado había sido el de Morgan Rogers, mediapunta de 23 años que dejó el Aston Villa para incorporarse al Chelsea por 138 millones de euros (161 millones de dólares). El acuerdo se hizo oficial el 21 de julio, después de que el futbolista registrara 21 goles en 85 partidos con los Villanos.

El segundo lugar de la clasificación estaba ocupado por Elliot Anderson, mediocampista que fue adquirido por el propio Manchester City al Nottingham Forest a cambio de 157,5 millones de dólares. Su incorporación respondió a la necesidad de cubrir el lugar dejado por Rodri, quien había sido vendido al Barcelona.

En la tercera posición figuraba Yan Diomandé, extremo marfileño de 19 años que fue contratado por el Real Madrid procedente del RB Leipzig por 136,3 millones de dólares el pasado 6 de agosto. El valor de la operación, además, podría ascender hasta los 145 millones de dólares si se cumplen determinados objetivos vinculados al rendimiento del futbolista.

El podio de las transferencias se completaba con otras dos incorporaciones realizadas por el Tottenham: Sandro Tonali, adquirido al Newcastle por aproximadamente 126 millones de dólares el 6 de julio, y Mateus Fernandes, cuyo pase desde el West Ham se concretó por 107,9 millones de dólares el 2 de julio.

Mucho antes de que se concretara la operación con Chelsea, el futuro de Fernández ya se había convertido en uno de los grandes focos de especulación durante las últimas horas del mercado de transferencias.

El impacto del traspaso de Enzo Fernández en el mercado europeo

El Manchester City había dejado pasar el límite establecido por el club londinense para recibir propuestas de 130,8 millones de dólares sin llegar a presentar una oferta oficial. Sin embargo, el conjunto inglés no abandonó su intención de contratar a Fernández y finalmente terminó desembolsando una suma superior, según había informado The Independent.

Enzo Fernández está a un paso de ser jugador del Manchester City.

La transferencia de Fernández forma parte de un proceso de renovación del plantel del Chelsea, que durante este mercado también concretó las salidas de Rodri, vendido al Barcelona por 75 millones de euros (86,9 millones de dólares), y de Tijjani Reijnders, transferido al Al Qadsiah por 61 millones de euros (USD 70,7 millones).

Al mismo tiempo, el Chelsea tendría en la mira al mediocampista de la Roma, Manu Koné, como posible reemplazante de Fernández. Por su parte, el Manchester City continúa adelante con una renovación de fondo en su zona central, proceso que ya contempló las incorporaciones de Elliot Anderson y del joven marroquí Ayyoub Bouaddi, de 18 años, por quien desembolsó alrededor de 100 millones de euros (115,9 millones de dólares).

La transferencia se concreta luego de un período de tensión entre Fernández y los hinchas del Chelsea. En la primera fecha de la Premier League, el mediocampista ingresó desde el banco a los 65 minutos del encuentro frente al Fulham, disputado en Craven Cottage, y a partir de entonces recibió silbidos y abucheos cada vez que entró en contacto con el balón. El partido finalizó con triunfo por 3-2 para los Blues.

Los silbidos continuaron hasta los últimos minutos del partido, extendiendo una situación que ya se había registrado pocos días atrás en Stamford Bridge, donde el mediocampista había vuelto a ser reprobado por los propios aficionados del Chelsea.

La tensión con Chelsea antes de su salida

Por su parte, el entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, había optado por no brindar precisiones acerca del futuro de Fernández luego de excluirlo de la lista de convocados para el encuentro frente al Brighton.

“Veremos. Queremos lo mejor para el equipo y por eso tomamos la decisión contra Luton y hoy y cualquier cosa que pase antes del martes por la tarde, tenemos que estar al tanto de lo que se va a desarrollar”, había manifestado el español el domingo anterior a que concluya el libro de pases.

“No estamos seguros, nos estamos preparando para todos los escenarios, pero estoy seguro de que pase lo que pase a partir del miércoles tendremos un plantel lo suficientemente bueno para competir en todos los partidos de la Premier League”, sumó.

La llegada de Fernández al nuevo equipo permitirá que el mediocampista vuelva a trabajar junto a Enzo Maresca, luego de que el argentino criticara fuertemente la decisión de Chelsea de desvincular al entrenador italiano, incluso después de que este hubiera conseguido conquistar el Mundial de Clubes.