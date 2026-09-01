El video con el que la Selección Argentina homenajeó a Messi tras su despedida. 

Después de 21 años, la camiseta argentina le habló a Lionel Messi . La Selección publicó un emotivo video de despedida en el que el propio escudo de la Albiceleste se convierte en protagonista para decirle adiós al hombre que tantas veces defendió sus colores.

El escudo de la Selección Argentina tomó la palabra para despedir a Messi . En un emotivo video, la Albiceleste homenajeó al capitán después de 21 años defendiendo la camiseta nacional.

Horas después del anuncio de su retiro, la Selección Argentina publicó un emotivo video que recorre los momentos más destacados de Messi con la Albiceleste, mientras de fondo se escuchan los gritos de una multitud que lo acompañó durante toda su carrera.

Hay algo especialmente simbólico en la elección de la Selección. No es un compañero el que despide a Messi, ni un entrenador, ni un dirigente: es el escudo. El mismo que el rosarino llevó por primera vez el 17 de agosto de 2005, en su debut ante Hungría , y que estuvo junto a él durante más de dos décadas. Desde aquella expulsión a los 40 segundos hasta las noches que terminaron en gloria, el escudo fue testigo de todo.

El video atraviesa dos décadas de emociones. Están las lágrimas de las finales perdidas, el desahogo en el Maracaná con la Copa América 2021 y la imagen eterna de Messi levantando el trofeo en Qatar. Pero el recorrido también se detiene en los golpes y las derrotas, en esos momentos en los que alcanzar la gloria parecía imposible.

Entonces, el escudo le habla directamente a Messi. “Leo, te habla el escudo de la selección y quería decirte lo mucho que te voy a extrañar”, comienza el mensaje. A partir de allí, recorre más de dos décadas juntos, desde las primeras camisetas hasta la histórica tercera estrella que el capitán consiguió bordar sobre la Albiceleste.

El escudo también recuerda que Messi y la Selección cayeron y volvieron a levantarse juntos. Evoca el pitazo final del Maracaná, el penal decisivo y aquella victoria ante Inglaterra, antes de destacar el impacto que tuvo el capitán en todo el mundo: “Nunca tanta gente alrededor del mundo llevó la celeste y blanca conmigo en el pecho. Y eso te lo debemos a vos”.

El mensaje llega entonces a su despedida: “Hoy me toca despedirte para que otro venga a poner el pecho”. Pero antes deja una última confesión: cada vez son más los chicos que eligen la camiseta argentina y, cuando se la ponen, repiten el mismo deseo: “Cuando sean grandes, todos quieren ser como vos”.

Como cierre, el video recupera el relato de los últimos segundos de la final de Qatar 2022, el momento en que la Argentina volvió a tocar la gloria después de 36 años. “¡Argentina, campeón del mundo! ¡Somos campeones del mundo!”, se escucha antes de la frase que quedó grabada: “Lágrimas eternas. Ya está”.

Messi y su partido despedida: cuándo sería y en dónde

El anuncio del retiro abrió una pregunta inevitable entre los hinchas: ¿Messi tendrá una última despedida dentro de una cancha? Hay un plan para hacerlo posible, pero por el momento la organización no tiene nada definido.

La AFA ya tiene la intención de preparar una despedida especial para Messi dentro de una cancha, pero todavía falta una pieza clave: su propia decisión. Todo dependerá de sus tiempos y de cómo se encuentre anímicamente.

La ventana internacional de septiembre podría abrir una puerta para la despedida de Messi. Las selecciones tendrán margen para organizar partidos entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre.

Aunque la Selección Argentina tenía prevista la posibilidad de realizar una gira por China, esa alternativa quedó completamente descartada tras el retiro de Messi.

Durante la Fecha FIFA ampliada de septiembre, la AFA podría organizar hasta cuatro partidos. Uno de ellos podría convertirse en la despedida del capitán, aunque por ahora no existe ningún avance ni hay negociaciones en marcha. El anuncio del rosarino es todavía muy reciente y la decisión sobre un eventual homenaje dependerá de él.

Si Messi finalmente acepta la propuesta, el Monumental aparece como el escenario más probable por su capacidad y la enorme demanda de entradas que se espera para una despedida de semejante magnitud.