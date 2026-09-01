Enzo Fernández cambia de club: Manchester City cerró un pase millonario

El Manchester City alcanzó un principio de entendimiento para hacerse con los servicios de Enzo Fernández durante la jornada final del mercado de transferencias de las cinco principales ligas europeas. Después de avanzar en las conversaciones con Chelsea , todo apunta a que el acuerdo quedará cerrado antes de que se cumpla el límite establecido.

El tiempo de cierre está fijado para las 23 horas . De concretarse, el mediocampista argentino cambiará de equipo y pasará a integrar otro de los grandes protagonistas de la Premier League .

De acuerdo con lo informado por el periodista Gianluca Di Marzio , de Sky Sports, Fernández aguarda el visto bueno para poder realizarse los exámenes médicos correspondientes. En este contexto, se prevé que Los Ciudadanos desembolsen 140 millones de euros por el pase del futbolista , una cifra que colocaría la operación entre las más costosas de toda la historia del fútbol.

La llegada del mediocampista formado en las categorías juveniles de River Plate significaría un reencuentro con Enzo Maresca , quien fue su entrenador durante su etapa en Chelsea y ahora ocupa el cargo en el banco del Etihad Stadium luego de reemplazar a Pep Guardiola . Desde otros medios británicos también coinciden en que la transferencia se cerraría a lo largo de esta jornada.

En este contexto, la transferencia de Neymar desde el Barcelona hacia el PSG se produjo en agosto de 2017 a cambio de 222 millones de euros, una operación que pasó a establecer un nuevo récord como la más costosa de la historia del fútbol.

El Paris Saint-Germain también estuvo involucrado en otra de las negociaciones de mayor impacto de aquel mercado, en este caso por Kylian Mbappé. El atacante dejó el Mónaco para incorporarse al conjunto parisino por 180 millones de euros. Sin embargo, la operación se estructuró en dos momentos: primero arribó al equipo francés a mediados de 2017 bajo una cesión que incluía una obligación de compra, mientras que la adquisición definitiva se concretó en 2018.

Luego de la partida de Neymar, el Barcelona buscó cubrir su salida incorporando a Ousmane Dembélé, por quien desembolsó 148 millones de euros al Borussia Dortmund en 2017.

El conjunto alemán había adquirido al futbolista francés apenas un año antes por 35 millones de euros. Posteriormente, concretó su venta por una cifra que convirtió aquella operación en el tercer traspaso más caro de la historia del fútbol.

Enzo Fernández, cada vez más cerca de ser uno de los pases más caros

Por el momento, la transferencia que se mantiene por encima de la de Enzo se produjo el año pasado, cuando el Liverpool concretó la incorporación del atacante sueco Alexander Isak, procedente del Newcastle, mediante una operación valuada en 145 millones de euros.

El entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, prefirió no brindar certezas sobre cuál será el destino del futbolista, luego de haber decidido excluirlo de la convocatoria para el último compromiso del conjunto londinense frente al Brighton. “Veremos. Queremos lo mejor para el equipo y por eso tomamos la decisión contra Luton y hoy y cualquier cosa que pase antes del martes por la tarde, tenemos que estar al tanto de lo que se va a desarrollar”, señaló el español el domingo.

“No estamos seguros, nos estamos preparando para todos los escenarios, pero estoy seguro de que pase lo que pase a partir del miércoles tendremos un plantel lo suficientemente bueno para competir en todos los partidos de la Premier League”, añadió.

Cabe recordar que, durante la primera jornada de la Premier League, Fernández recibió una lluvia de silbidos cada vez que entró en contacto con el balón desde su ingreso al campo como suplente, ocurrido a los 65 minutos del encuentro frente al Fulham en Craven Cottage.

El partido concluyó con una victoria por 3-2 para los Blues. La desaprobación de los espectadores se mantuvo hasta el cierre del encuentro desde el momento en que Enzo reemplazó a Romeo Lavia, extendiendo así una situación que ya se había producido pocos días antes en Stamford Bridge, donde el mediocampista también había sido abucheado por los propios aficionados del Chelsea.

El reencuentro con Maresca y la renovación del Manchester City

Si finalmente se concreta el traspaso de Enzo al City, el mediocampista volverá a coincidir con Maresca. Fernández había expresado fuertes críticas hacia la dirigencia del Chelsea después de que el entrenador que había llevado al equipo a conquistar el Mundial de Clubes fuera despedido en enero.

“No lo entiendo. A veces hay cosas que nosotros como jugadores no entendemos, cómo y de qué manera intentan gestionar las cosas”, manifestó el futbolista de la selección argentina durante una entrevista concedida a la cadena TUDN.

“Obviamente, fue una salida que nos dolió mucho, sobre todo en medio de la temporada, corta todo de golpe. Teníamos una identidad. Nos dio un orden, aunque, como es el fútbol, a veces es bueno y malo. Pero siempre tuvo una identidad muy clara a la hora de entrenar y jugar”, añadió tras confirmarse oficialmente la destitución del técnico.

Al mismo tiempo que se acerca la salida del futbolista argentino, el Chelsea tendría como objetivo cubrir su lugar con la contratación del mediocampista de la Roma, Manu Koné.

La determinación adoptada por el conjunto de Manchester se enmarca en un proceso de renovación más profundo de su plantel. Como parte de este movimiento, el club transfirió a Rodri al Barcelona por 75 millones de euros y a Tijjani Reijnders al Al Qadsiah por 61 millones de euros.

Hasta el momento, el conjunto de Manchester ya concretó las llegadas de Elliot Anderson, de 23 años, por un monto récord, y del marroquí Ayyoub Bouaddi, de apenas 18, en una operación cercana a los 100 millones de euros.

Dentro de este contexto, el interés por Fernández se presenta como parte de una importante reconfiguración del mediocampo, con la intención de darle una nueva estructura a esa zona del equipo para la temporada que acaba de ponerse en marcha.