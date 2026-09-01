Julián Álvarez definió su futuro y continuará en el Atlético de Madrid

Julián Álvarez seguirá ligado al Atlético de Madrid, al menos hasta la próxima ventana de transferencias , después de que la institución madrileña decidiera no avanzar con una posible venta al Barcelona y el delantero argentino desestimara las opciones que surgieron desde la Premier League.

El atacante volvió este martes a las prácticas bajo las órdenes de Diego Simeone y ahora buscará recuperar protagonismo y volver a ser tenido en cuenta para las convocatorias. La información fue difundida tanto por medios españoles de Madrid como de Barcelona.

La situación del delantero de 26 años se convirtió en uno de los principales focos de atención durante las últimas horas del mercado de transferencias europeo.

De acuerdo con el diario Sport, especializado en la actualidad del Barcelona, Álvarez le hizo saber al director deportivo Mateu Alemany que continuará en el equipo madrileño , una determinación que, por el momento, deja en suspenso la tensión que se había generado en las últimas semanas a raíz de su intención de buscar otro destino.

Durante el Mundial disputado en Estados Unidos, México y Canadá, el delantero argentino ya había manifestado su deseo de cumplir su sueño de vestir la camiseta del Barcelona. La intención del futbolista generó un clima de tensión con la conducción del Atlético de Madrid, que dejó en claro públicamente que no estaba dispuesta a facilitar una eventual transferencia al conjunto catalán.

Sobre esa posibilidad se había pronunciado de manera contundente el principal accionista del club, Miguel Ángel Gil Marín, quien expresó su deseo de retener al argentino. “Nuestra intención y mi sueño personal es que siga con nosotros, que siga en el Atlético”, afirmó.

El dirigente señaló además que, si el delantero consideraba que su permanencia en el club ya no era compatible con su situación futbolística, el Atlético estaría dispuesto a analizar una salida. Sin embargo, fue categórico al aclarar que “nunca, nunca será el Barcelona”.

El Barcelona no avanzó por el delantero

La postura del conjunto madrileño no se modificó a lo largo de todo el mercado de pases. Según publicó el medio catalán, el Atlético no recibió ninguna oferta oficial del Barcelona por Julián Álvarez y, ante los rumores sobre una posible transferencia, incluso respondió con mensajes irónicos a través de sus redes sociales.

Cabe recordar que el periodista Gerard Romero, durante su programa Jijantes FC, había dado a conocer que el Barcelona contaba con un presupuesto de 130 millones de euros reservado para intentar concretar la llegada de La Araña.

En paralelo, en los últimos días, el conjunto catalán confirmó el fichaje de Gabriel Jesús, quien arribó procedente del Arsenal, precisamente el otro equipo que había manifestado interés en incorporar a Julián Álvarez.

En esas publicaciones, el club incluso mencionó la posibilidad de que Raphinha, Lamine Yamal o Pedri fueran incluidos como parte de una eventual operación. Sin embargo, más allá del tono utilizado en las redes sociales, la conducción del Atlético mantuvo una postura clara: no iniciar negociaciones con el Barcelona por uno de los jugadores considerados fundamentales dentro de su proyecto deportivo.

Inglaterra quedó fuera del escenario

La situación obligó a Álvarez a afrontar una decisión difícil. El atacante podía llegar a contar con ofertas procedentes de equipos de Inglaterra, entre ellos el Arsenal, que apareció relacionado con su futuro durante el mercado de verano. Sin embargo, de acuerdo con lo informado por distintos medios españoles, el ex River Plate no tenía intención de regresar a Inglaterra.

La postura del futbolista argentino de no volver a disputar la Premier League limitó considerablemente las alternativas disponibles para avanzar con una operación antes de que finalizara el período de transferencias. Por otro lado, el Atlético tampoco contemplaba la posibilidad de facilitar su marcha rumbo al Barcelona. De este modo, seguir en Madrid se convirtió en la única solución viable a corto plazo para todos los involucrados.

De acuerdo con una información publicada por Sport, la determinación de continuar ligado al conjunto madrileño podría interpretarse como un paso previo a volver a analizar su futuro en próximos mercados de fichajes, dejando abierta la puerta a que su situación pueda modificarse más adelante.

Con el cierre de la ventana de transferencias cada vez más próximo, Julián Álvarez se reincorporó a la dinámica habitual del equipo. El delantero volvió a entrenarse con el resto del grupo y contó con el apoyo de varios compañeros de la selección argentina, entre ellos Giuliano Simeone, Cuti Romero y Juan Musso.

El atacante inició la sesión de entrenamiento formando parte de una alineación alternativa, mientras que el conjunto considerado titular repitió la estructura utilizada desde el comienzo del reciente encuentro frente al Sevilla.

La inclusión de Álvarez en el grupo de los suplentes respondió a una etapa de reincorporación progresiva a la actividad futbolística, luego de varios días atravesados por las dudas y versiones acerca de su futuro, según informó el diario deportivo Marca, especializado en la actualidad de los clubes madrileños.

El objetivo del cuerpo técnico es que el delantero vuelva a adquirir ritmo competitivo y recupere protagonismo dentro del equipo. A lo largo de la práctica, los entrenadores resaltaron una intervención individual de Álvarez durante los últimos minutos del partido reducido. Más tarde, el futbolista argentino realizó trabajos de carrera junto a Romero.

Julián Álvarez busca recuperar protagonismo en el Atlético

La prioridad para el Atlético pasa ahora por conseguir que Julián Álvarez vuelva a enfocarse plenamente en su desempeño futbolístico, luego de varias semanas en las que los rumores sobre una eventual transferencia ocuparon un lugar central en la actualidad del club. El atacante no estuvo presente en la anterior convocatoria frente al Sevilla debido a una indisposición que había sufrido durante la semana pasada.

Desde la institución buscan que el delantero vuelva a ser incluido entre los convocados para el próximo encuentro de La Liga, en el que el conjunto madrileño deberá trasladarse hasta Bilbao para medirse con el Athletic Club. Su regreso estará sujeto tanto a cómo responda físicamente durante los próximos días como a la determinación que tome finalmente Simeone.

La continuidad de Álvarez en el equipo madrileño representa un nuevo reto desde el punto de vista futbolístico para el Atlético de Madrid. Ahora, el atacante tendrá que superar el desencanto generado por la frustración de no concretar la transferencia que buscaba y volver a ganarse un papel importante dentro de un grupo que aspira a ser protagonista en las principales competencias de la temporada.

Para el delantero comienza ahora un nuevo capítulo, luego de un mercado de pases atravesado por declaraciones públicas, rumores y posiciones enfrentadas. El desacuerdo con el Barcelona, su decisión de no considerar una vuelta a Inglaterra y la postura firme adoptada por el Atlético terminaron desembocando en una permanencia que, apenas unas semanas atrás, parecía poco probable.

La próxima lista de convocados servirá para comprobar cómo comienza a desarrollarse esta nueva etapa. En caso de que el atacante sea nuevamente citado para enfrentar al Athletic Club, podrá volver a sumar minutos de competencia y dar los primeros pasos para recomponer su relación futbolística tanto con el equipo dirigido por Simeone como con los hinchas.