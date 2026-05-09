"Cada semilla conserva 10 mil años de historia": el valor cultural de la papa andina jujeña

La riqueza de las papas andinas jujeñas volvió a ocupar un lugar destacado en la escena gastronómica nacional. La ingeniera agrónoma Magda Choque Vilca participó del evento “Mujeres que cocinan ideas”, donde compartió la importancia cultural , histórica y productiva de los cultivos del norte argentino.

Jujuy. Es jujeña, investigó sobre las papas andinas y recibió un reconocimiento internacional

En diálogo con TodoJujuy , explicó que el encuentro reunió a referentes de distintos ámbitos de la gastronomía y la producción alimentaria del país. “Ha estado gente muy importante vinculada a la cocina, sommeliers y referentes gastronómicos. Para nosotros es un orgullo que Jujuy haya sido invitado a la mesa a través de las papas, de su cocina y de sus saberes”, expresó.

Durante la entrevista, Choque Vilca remarcó el valor ancestral de las semillas andinas y el rol de los productores del norte argentino en la conservación de estos cultivos. “Cada semilla es portadora de una biblioteca de formación”, sostuvo.

Y agregó: “Muchas de las papas y maíces que hoy tenemos llegaron gracias a 10 mil años de historia sosteniendo variedades nativas en nuestras mesas y en nuestros campos”.

La especialista destacó que estos cultivos no solo forman parte de la identidad cultural del norte argentino, sino que además poseen una enorme capacidad de adaptación frente al cambio climático. “Nuestras papas y nuestros cultivos han resistido y no solo han resistido, sino que son resilientes a la adversidad”, explicó.

“El argentino no se siente andino”

Choque Vilca también habló sobre la poca visibilización que tienen los alimentos andinos en gran parte del país. “El argentino en general no se siente andino, a pesar de que nos atraviesa la cordillera”, afirmó.

En ese sentido, señaló que muchas personas fuera del NOA desconocen la enorme diversidad de papas y maíces que existen en la región. “En Buenos Aires la mayoría conoce dos tipos de papa. Cuando llegan turistas a Jujuy no pueden creer la diversidad de papas, maíces y cultivos que tenemos”, comentó.

Para la ingeniera agrónoma, esa diversidad debe valorarse no solo desde lo productivo, sino también desde lo cultural. “Jujuy es nodriza de esas semillas y hay que darles valor sociocultural, no solamente biológico”, aseguró.

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La cocina regional como política pública

La especialista también destacó el trabajo realizado desde la Universidad Nacional de Jujuy y el sistema educativo provincial para fortalecer la cocina regional y la cultura alimentaria. “Jujuy tiene el orgullo de contar con cinco tecnicaturas en cocina regional y cultura alimentaria en distintos pisos ecológicos de la provincia”, indicó.

Además, explicó que muchas iniciativas que comenzaron en el ámbito académico terminaron convirtiéndose en políticas públicas. “La universidad sostuvo la investigación en papas e impulsó la cocina como una construcción sociocultural y multidimensional”, señaló.

“¿Quieren comer esa papa? Vengan a Jujuy”

Choque Vilca consideró que el crecimiento de la gastronomía regional también puede transformarse en una oportunidad turística para la provincia. “Primero quisimos que esto llegue a Buenos Aires, pero ahora quizás la estrategia tenga que ser al revés: ¿quieren comer esa papa? Vengan a Jujuy”, sostuvo.

Además, invitó a los propios jujeños a revalorizar los alimentos regionales y volver a incorporarlos en la vida cotidiana. “También tenemos que preguntarnos cuántas veces en nuestras casas comemos variedades de papas, ocas, quinua o maíces andinos”, planteó.

¿La papa se come con cáscara?

Uno de los momentos más distendidos de la entrevista llegó cuando le preguntaron cómo recomienda consumir la papa andina. “En muchos lugares de Jujuy todavía la podemos comer con cáscara”, respondió.

Y explicó: “Eso implica que la cáscara está sana y que no tiene agroquímicos”. Incluso dejó una frase que sorprendió y despertó sonrisas en el estudio: “Te diría hasta comé con tierra si querés”.

Finalmente, concluyó: “Cada papa, cada maíz y cada cultivo nuestro son voceros de nuestra diversidad. Es importante que estén en nuestras mesas porque detrás de eso hay agricultores que sostienen toda esta historia”.