Gallinas que parecen de peluche: así son las silkies que se crían en Jujuy

Las gallinas silkies o sedosas llaman la atención por una apariencia muy distinta a la de las gallinas tradicionales. Su plumaje suave, su copete, su carácter dócil y la facilidad con la que se relacionan con las personas hacen que muchas familias las elijan como mascotas.

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En Jujuy, la productora Melina Huanca se dedica a la crianza de estos ejemplares y contó cómo comenzó una actividad que nació casi de casualidad. “Empezó todo como una mascota, pero realmente fue tanto el amor y la pasión que crearon en mí que empecé a tratar de mejorar” , explicó.

Las silkies son consideradas principalmente aves ornamentales . Huanca explicó que se destacan no solo por su belleza, sino también por su comportamiento. “ Tienen un carácter muy dócil y realmente se destacan entre las gallinas comunes porque son como mascotas . Te sienten, te reconocen y están todo el día encima tuyo”, señaló.

Una de sus principales características está en el plumaje. A diferencia de otras razas, sus plumas tienen una textura que se asemeja a pequeños pelos y son extremadamente suaves al tacto. Además, poseen un copete muy marcado y piel de tonalidad oscura. “Parecen de peluche, son preciosas” , resumió la productora.

Según contó, la raza tiene su origen en Asia, especialmente en regiones vinculadas a China y Japón, y con el paso del tiempo se extendió a distintas partes del mundo. Huanca recibió sus primeros ejemplares como regalo y comenzó a criarlos en el fondo de su casa. Con el tiempo, avanzó en la organización de su propio criadero y en la incorporación de reproductores.

Un carácter dócil y cercano

Otro de los puntos que más sorprende a quienes conocen por primera vez a estas gallinitas es su comportamiento con las personas. Huanca aseguró que son animales tranquilos, especialmente amigables con los niños y que disfrutan del contacto. “Son muy buenitas, no son de picotear, no son de atacar. Son súper amorosas y tienen un carácter muy dócil”, indicó.

Incluso pueden reconocer a quienes las cuidan y acercarse espontáneamente. La productora contó que, al criarlas en el fondo de su vivienda, en ocasiones ingresan solas a la casa cuando perciben su presencia.

El interés que generan quedó demostrado también durante las exposiciones en las que participaron. Según Huanca, en su segunda presentación tuvieron uno de los espacios más concurridos, con familias y niños interesados en conocerlas.

Cómo se cuidan las gallinas sedosas

Aunque suelen criarse como mascotas, Huanca remarcó que continúan siendo animales de granja y necesitan cuidados adecuados. Deben disponer de un espacio seguro y protegido tanto del frío como del calor, además de contar permanentemente con agua limpia y una alimentación apropiada.

Gallinitas sedosas o silkies

En su criadero utiliza alimento balanceado y mantiene a las aves en sectores resguardados. Actualmente cuenta con ejemplares de diferentes colores y variedades, entre ellos splash, dálmatas, caobas, blancas y negras. También posee ejemplares con el cuello descubierto, conocidos tradicionalmente como “pilas”, y trabaja con un gallo rizado para obtener nuevas combinaciones.

¿Cuántos años viven y cuántos huevos ponen?

Con buenos cuidados, las gallinitas sedosas pueden vivir entre siete y nueve años, aunque Huanca señaló que conoció casos que alcanzaron los 15 años. También ponen huevos, aunque su producción es menor que la de una gallina criada específicamente con ese objetivo.

Según explicó la productora, una silkie puede poner aproximadamente entre 100 y 120 huevos por año. Además, poseen un fuerte instinto maternal. Se echan con facilidad para incubar y cuidar a sus crías, una característica que las diferencia dentro de las razas ornamentales. “Son excelentes madres”, destacó Huanca.