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18 de agosto de 2026 - 17:40
Jujuy.

Entre gallinas y conejos: estudiantes jujeños reparan una bomba de 50 años en una granja

Belén Álvarez, propietaria de la granja contó cómo los alumnos de la EET N°1 Escolástico Zegada llevan adelante esta importante labor.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Estudiantes de la EET N°1 en la granja.

Estudiantes de la EET N°1 en la granja.

Belén Álvarez, propietaria de Granja Don Felipe, habló con Canal 4 sobre una particular experiencia educativa que comenzó junto a estudiantes de sexto año de la EET N°1 Escolástico Zegada. Un grupo de 17 alumnos visitó el establecimiento para realizar sus prácticas profesionalizantes y trabajar sobre una bomba de agua de aproximadamente 50 años y antiguas instalaciones eléctricas.

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Granja Don Felipe.

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Álvarez explicó que conoció a través de redes sociales el trabajo que realizaban los estudiantes y decidió contactarse con la institución luego de que un fuerte viento norte provocara distintos daños en la granja, entre ellos la rotura de cables y problemas en el invernadero. Tras comunicarse con la directora y los docentes, los alumnos llegaron al lugar para realizar un primer relevamiento técnico.

Granja Don Felipe.

Granja Don Felipe.

“Fueron 17 chicos, un montón para nuestra granja. Ahora ellos tienen que hacer todos los planos y pasarnos el presupuesto para que compremos los materiales y hagan el trabajo”, relató. La prioridad será recuperar la bomba de agua, una pieza fundamental porque permite extraer agua de una vertiente y utilizarla para regar la huerta.

Para los alumnos, el trabajo también supone enfrentarse a instalaciones muy diferentes a las modernas. En el lugar hay un gallinero de alrededor de 45 años que todavía conserva parte de su tendido eléctrico original.

Estudiantes de la EET N°1 en la granja.

Estudiantes de la EET N°1 en la granja.

“Ellos estaban fascinados porque realmente van a concretar un trabajo y encima es enorme, porque la bomba de agua tiene 50 años”, destacó Álvarez.

Una experiencia real para los futuros técnicos

La propietaria valoró especialmente que los estudiantes puedan aplicar sus conocimientos en una situación concreta antes de finalizar la secundaria. Además de detectar problemas, deberán realizar planos, calcular los materiales necesarios y posteriormente avanzar con las reparaciones de acuerdo con el presupuesto disponible.

Granja Don Felipe tiene cerca de 50 años de historia y actualmente funciona como un emprendimiento autosustentable donde se crían gallinas, patos, conejos y lombrices, además de contar con huerta. Álvarez explicó que uno de sus objetivos es consolidar el establecimiento como un espacio educativo y comunitario, por lo que habitualmente reciben visitas de escuelas y estudiantes universitarios.

“Nosotros ofrecemos un espacio real y vivido”, destacó la propietaria, quien remarcó que los jóvenes pueden encontrarse allí con maquinaria antigua, animales y procesos productivos que forman parte de la actividad diaria de la granja.

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