Unión Industrial de Jujuy: el análisis de referentes en Política a las Brasas

La situación de la industria y de los principales sectores productivos de Jujuy fue analizada en una nueva emisión de Política a las Brasas . Participaron Federico Gatti, administrador general de Ledesma y presidente de la Unión Industrial de Jujuy; Arturo Pfister, presidente de la Cámara Minera de Jujuy; y Fernando Casares, presidente de la Sociedad Rural Jujeña.

En diálogo con Ana Inés Vargas y Silvina Sadir , los invitados expusieron la realidad de la industria, la minería y el sector agropecuario, además de los desafíos para atraer inversiones, generar empleo y mejorar la competitividad de las empresas jujeñas.

Gatti valoró los cambios registrados en Jujuy y la capacidad de las empresas para atravesar diferentes escenarios económicos. “Las empresas jujeñas tienen, en promedio, alrededor de 80 años. Son empresarios resilientes que soportaron todas las crisis macroeconómicas que sufrió la Argentina” , afirmó.

Asimismo, el presidente de la Unión Industrial de Jujuy sostuvo que las compañías cuentan con capacidad para competir desde la fábrica hacia adentro, pero encuentran numerosos obstáculos cuando intentan vender o exportar sus productos. “Cuando salimos del portón aparecen problemas generados por trabas municipales, provinciales y nacionales, además del estado de las rutas y las dificultades relacionadas con los puertos” , explicó.

Al ser consultado de manera puntual, Gatti afirmó que la industria jujeña no está en crisis. Según indicó, el mapa productivo se está reconfigurando con el crecimiento de la minería, el litio, los servicios asociados y la metalmecánica, mientras que las actividades tradicionales conservan posibilidades de desarrollo.

Por su parte, Casares diferenció la situación macroeconómica nacional de la realidad que atraviesan los productores del interior. Si bien reconoció oportunidades para incrementar las exportaciones, sostuvo que la carga impositiva continúa limitando la competitividad. “El mundo necesita del sector agropecuario, pero tenemos que contar con las condiciones necesarias para competir con los países vecinos”, señaló.

El presidente de la Sociedad Rural Jujeña advirtió especialmente sobre la ganadería. De acuerdo con las cifras que presentó, la provincia pasó de contar con aproximadamente 138.000 cabezas en 2015 a unas 78.000 en la actualidad. “Un ciclo ganadero requiere, por lo menos, cuatro años. Durante estos últimos nueve años perdimos mucho tiempo”, manifestó.

Pfister, por su parte, aseguró que la minería atraviesa un proceso de consolidación que comenzó antes de los últimos cambios económicos nacionales. “En Jujuy ya no se trata de una expectativa, como puede ocurrir en otras provincias. Actualmente tenemos una minería fuerte”, expresó y destacó que más del 70% del personal de los diferentes proyectos es jujeño y que se desarrollaron proveedores pertenecientes a comunidades de la Puna.

Qué condiciones necesitan los sectores para crecer

Los tres referentes coincidieron en la necesidad de mejorar las condiciones para producir, aunque señalaron problemas específicos de cada actividad. Gatti mencionó las tasas municipales, Ingresos Brutos, los embargos de ARCA y la falta de infraestructura. También pidió contemplar la situación particular de las economías regionales. “No estamos pidiendo subsidios ni condiciones especiales, sino la posibilidad de continuar trabajando bajo condiciones similares a las que tienen nuestros competidores en el mundo”, remarcó.

Para el referente industrial, el Ministerio de Producción avanzó en la instalación de empresas, los parques industriales y el acompañamiento a los emprendedores. No obstante, consideró que las actividades tradicionales necesitan una mayor atención. “Quizás quedaron un poco desatendidos los sectores que ya tienen negocios maduros y requieren otro tipo de acompañamiento. Para mí, se trata principalmente de coordinar agendas”, indicó.

Casares pidió reducir la presión tributaria y evitar la superposición de controles provinciales y municipales. Como ejemplo, mencionó las dificultades que enfrenta una planta porcina que debe trasladarse desde la capital hacia otra localidad. “Tenemos que brindarles las condiciones necesarias para que funcionen, pero sin ahogarlos. No podemos estar supeditados a que la Provincia y los municipios ahoguen a los distintos sectores”, explicó. También valoró la reactivación del frigorífico de Palma Sola, el matadero y el centro genético de El Remate, aunque pidió acompañar las obras con un programa de recuperación ganadera. “Dentro de un año y medio tendremos un frigorífico y un matadero, pero actualmente no contamos con el ganado suficiente para abastecerlos”, planteó.

Pfister destacó la creación del Ministerio de Minería y la articulación alcanzada entre el sector público y el privado. Sin embargo, reclamó al Gobierno nacional la reparación de la Ruta 52 y la eliminación de las retenciones a la plata y al carbonato de litio. “La Ruta 52 está muy deteriorada y por allí circulan todos los camiones mineros. Si se quiere desarrollar el corredor bioceánico, es necesario repararla”, sostuvo.

Empleo privado, capacitación e informalidad

La generación de empleo fue otro de los temas centrales de la entrevista. Pfister estimó que la minería representa alrededor de 9.000 puestos directos e indirectos, aunque aclaró que no es la actividad con mayor cantidad de trabajadores. También advirtió sobre el peso del empleo público y el crecimiento de la informalidad. “Tenemos que dar vuelta esa pirámide. Necesitamos más empleo privado registrado, no trabajo en negro o informal”, afirmó.

Casares señaló que la producción ganadera y porcina demanda una cantidad importante de mano de obra y puede generar arraigo en distintas localidades. Según indicó, actualmente existen más de diez feedlots cerrados en Jujuy y cada uno podría crear, al menos, 20 puestos de trabajo. “El sector público y el privado tienen que trabajar de la mano. Si cada uno avanza por su lado, será imposible”, expresó.

Gatti coincidió en la necesidad de crear puestos genuinos y relacionó la falta de empresas con los niveles de necesidades básicas insatisfechas en el norte argentino. “Las diez provincias del NOA y del NEA tenemos la menor cantidad de empresas y los índices más altos de necesidades básicas insatisfechas”, sostuvo.

Los entrevistados también remarcaron la importancia de vincular la educación con las necesidades de los sectores productivos. La incorporación de maquinaria, drones y nuevas tecnologías exige trabajadores con una mayor capacitación. “Hay que involucrarnos con las universidades, las escuelas de oficios y las escuelas secundarias técnicas. Es la manera de transmitirles a los jóvenes la realidad actual del sector privado”, planteó Gatti.

El futuro productivo de Jujuy

La minería aparece como una de las actividades con mayor proyección. Pfister informó que dos proyectos de litio de Jujuy se presentaron para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. Uno corresponde a Exar y contempla, según detalló, una inversión de 1.200 millones de dólares durante cinco años. No obstante, pidió evitar que toda la estrategia productiva de la provincia se concentre en un solo sector. “En la minería estamos bien, pero la minería no va a salvar a Jujuy. Necesitamos que el azúcar, el tabaco, la ganadería y el turismo también estén bien”, afirmó.

Casares coincidió en que deben sostenerse tanto las actividades tradicionales como las emergentes. “No se puede elegir una o la otra. Tenemos que renovarnos y buscar una mayor competitividad”, señaló.

Por su parte, Gatti destacó el potencial de la energía limpia, los alimentos sostenibles y la economía del conocimiento. También mencionó el crecimiento del bioetanol y el desarrollo de productos como bioplásticos y vajilla biodegradable elaborada con fibra de caña. “Tenemos que salir de la discusión cotidiana y pequeña para comenzar a pensar en grandes políticas para la provincia”, concluyó.