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8 de septiembre de 2026 - 19:49
Jujuy.

Paritaria docente: el Gobierno ofreció un aumento del 5% en tres meses

El CEDEMS indicó que reclamaron la revisión y devolución de los descuentos aplicados por los días de huelga. El sábado realizarán una asamblea.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Reunión paritaria (foto ilustrativa).

Reunión paritaria (foto ilustrativa).

Tras finalizar la reunión paritaria de este martes, Mercedes Sosa, referente del CEDEMS, habló con Canal 4 y se refirió al ofrecimiento salarial realizado durante el encuentro: “Nos ofrecieron un porcentaje del 1,7% en septiembre, que se repite en octubre, y en noviembre ya sería del 1,6%, lo que daría un total del 5% sobre todos los conceptos de la liquidación”, explicó.

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Sobre los pasos que seguirá el gremio después de conocer la propuesta, Sosa señaló: “Nosotros tenemos que definir cómo impacta en algún modelo estándar de liquidación y vamos a tener una asamblea el día sábado próximo para definirlo”.

El reclamo por los descuentos de los días de huelga

Al repasar los planteos realizados durante la paritaria, la referente del CEDEMS puso especial énfasis en los descuentos aplicados a los docentes. “Lo primero que nosotros hemos solicitado en la paritaria es la devolución de los días de huelga. Consideramos que se violenta el derecho a la huelga, que es un derecho constitucional, pero, por otro lado, también reclamamos que la aplicación de esos descuentos está mal”, sostuvo.

Paritaria docente: reclamo del CEDEMS.

Paritaria docente: reclamo del CEDEMS.

Respecto de la respuesta que recibieron durante el encuentro, agregó: “Manifestaron que tenemos que dejar todos los reclamos en el Ministerio de Educación. Esto lo vamos a hacer hasta el viernes y se comprometieron a hacer esa revisión”.

Sosa remarcó la importancia que tendrá este punto al momento de discutir los próximos pasos del gremio. “Para nosotros es fundamental la devolución de los descuentos de los días de huelga. Es central este pedido, más allá del ofrecimiento que haya hecho el Gobierno de la provincia”, afirmó.

Qué dijo sobre los “asteriscos” y las medidas

Sosa también se refirió al procedimiento de los denominados “asteriscos”. “Es un tema que genera muchísima preocupación a los docentes por el nivel de estigmatización que generó. También están viendo de qué manera lo van a resolver”, expresó.

Finalmente, ante la consulta sobre posibles medidas de fuerza, indicó: “Las medidas siempre se debaten. Vamos a ver cómo impacta en distintos modelos de liquidación y estamos a la espera de esa respuesta para comunicar en la asamblea qué finalmente decide el Gobierno de la provincia con relación a este reclamo”.

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