La salud bucal durante la infancia es clave para el desarrollo de funciones esenciales como la alimentación, el habla y la respiración. Sin embargo, todavía persisten hábitos y creencias que pueden perjudicar el crecimiento de los niños.

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La odontóloga Belén Viera (MP 3106) advirtió que uno de los errores más comunes es restarle importancia a los dientes de leche por pensar que serán reemplazados por los permanentes.

En diálogo con Canal 4, la profesional remarcó que la prevención comienza en el hogar y que el compromiso de los adultos resulta fundamental para formar hábitos saludables desde los primeros años de vida.

Embed - El error frecuente que afecta la salud bucal de los niños en Jujuy

El error más frecuente

Explicó que los dientes temporarios cumplen un rol mucho más importante de lo que muchas personas creen. "Uno de los errores más comunes es no cuidar los dientes de leche pensando en el recambio. Tenemos que saber que dentro de la boca están incluidas muchas funciones. No solo la masticación, sino también la fonación y la deglución", señaló.

La especialista advirtió que cuando aparecen alteraciones en la boca durante la primera infancia pueden desarrollarse hábitos que luego son difíciles de corregir. "Si en los primeros años tenemos una alteración en esa estructura, se generan malos hábitos", indicó.

Dientes de leche Dientes de leche.

Cómo formar el hábito del cepillado

La odontóloga sostuvo que uno de los principales desafíos aparece cuando los niños viven en hogares ensamblados y pasan tiempo con distintos adultos. "Es uno de los mayores problemas porque no siempre están con los mismos adultos. Los niños tendrían que tener su cepillo en cada casa donde están habitualmente", explicó.

También recomendó que los más pequeños cuenten con cepillos para llevar a todos lados. "Hay que acostumbrarlos a tener cepillos de bolsillo o en la mochila. Lo importante es sostener el hábito", destacó.

Respecto del cepillado, reconoció que al principio suele generar resistencia. "A ningún niño le gusta cepillarse, pero es cuestión de un hábito. Hay que estar, estar y estar hasta acostumbrarlos, siempre buscando que sea una experiencia linda y positiva", expresó.

Los dulces y la primera visita al odontólogo

"Es inevitable el consumo de caramelos y gaseosas. El problema aparece cuando es en exceso y de manera habitual. No soy de la idea de prohibir, sino de dejarlo para ocasiones especiales", explicó.

En ese sentido, también recomendó fomentar el consumo de agua desde edades tempranas. "Hay que tratar de acostumbrarlos al consumo de agua desde chiquitos", afirmó.

Por último, insistió en la importancia de realizar la primera consulta odontológica. "Muchas veces esperamos la primera carie para llevar al niño al odontólogo y ya es tarde para los tratamientos preventivos. Necesitamos empezar a tiempo", sostuvo.

"Desde los seis meses hay que empezar a llevarlos. No son los mismos cepillos ni las mismas pastas para todas las edades, por eso es importante consultar desde muy pequeños", concluyó.