lunes 29 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de junio de 2026 - 11:30
Salud.

El error frecuente que afecta la salud bucal de los niños en Jujuy

La odontóloga Belén Viera advirtió sobre la importancia de cuidar los dientes de leche y comenzar los controles desde los primeros meses de vida.

+ Seguir en
Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Dientes de leche.

Dientes de leche.

La salud bucal durante la infancia es clave para el desarrollo de funciones esenciales como la alimentación, el habla y la respiración. Sin embargo, todavía persisten hábitos y creencias que pueden perjudicar el crecimiento de los niños.

Lee además
Foto ilustrativa. video
Salud.

Día de la Prueba de VIH: especialista jujeño explicó por qué hay que testearse una vez al año
Qué le pasó a Fernando Gago y cómo reconocer un infarto video
Salud.

Qué le pasó a Fernando Gago y cómo reconocer un infarto

La odontóloga Belén Viera (MP 3106) advirtió que uno de los errores más comunes es restarle importancia a los dientes de leche por pensar que serán reemplazados por los permanentes.

En diálogo con Canal 4, la profesional remarcó que la prevención comienza en el hogar y que el compromiso de los adultos resulta fundamental para formar hábitos saludables desde los primeros años de vida.

Embed - El error frecuente que afecta la salud bucal de los niños en Jujuy

El error más frecuente

Explicó que los dientes temporarios cumplen un rol mucho más importante de lo que muchas personas creen. "Uno de los errores más comunes es no cuidar los dientes de leche pensando en el recambio. Tenemos que saber que dentro de la boca están incluidas muchas funciones. No solo la masticación, sino también la fonación y la deglución", señaló.

La especialista advirtió que cuando aparecen alteraciones en la boca durante la primera infancia pueden desarrollarse hábitos que luego son difíciles de corregir. "Si en los primeros años tenemos una alteración en esa estructura, se generan malos hábitos", indicó.

Dientes de leche
Dientes de leche.

Dientes de leche.

Cómo formar el hábito del cepillado

La odontóloga sostuvo que uno de los principales desafíos aparece cuando los niños viven en hogares ensamblados y pasan tiempo con distintos adultos. "Es uno de los mayores problemas porque no siempre están con los mismos adultos. Los niños tendrían que tener su cepillo en cada casa donde están habitualmente", explicó.

También recomendó que los más pequeños cuenten con cepillos para llevar a todos lados. "Hay que acostumbrarlos a tener cepillos de bolsillo o en la mochila. Lo importante es sostener el hábito", destacó.

Respecto del cepillado, reconoció que al principio suele generar resistencia. "A ningún niño le gusta cepillarse, pero es cuestión de un hábito. Hay que estar, estar y estar hasta acostumbrarlos, siempre buscando que sea una experiencia linda y positiva", expresó.

Los dulces y la primera visita al odontólogo

"Es inevitable el consumo de caramelos y gaseosas. El problema aparece cuando es en exceso y de manera habitual. No soy de la idea de prohibir, sino de dejarlo para ocasiones especiales", explicó.

En ese sentido, también recomendó fomentar el consumo de agua desde edades tempranas. "Hay que tratar de acostumbrarlos al consumo de agua desde chiquitos", afirmó.

Por último, insistió en la importancia de realizar la primera consulta odontológica. "Muchas veces esperamos la primera carie para llevar al niño al odontólogo y ya es tarde para los tratamientos preventivos. Necesitamos empezar a tiempo", sostuvo.

"Desde los seis meses hay que empezar a llevarlos. No son los mismos cepillos ni las mismas pastas para todas las edades, por eso es importante consultar desde muy pequeños", concluyó.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Día de la Prueba de VIH: especialista jujeño explicó por qué hay que testearse una vez al año

Qué le pasó a Fernando Gago y cómo reconocer un infarto

Internaron a Milagro Sala tras sufrir una descompensación

El jueves 2 de julio se inaugura el Centro Cultural Lola Mora

Ola polar en Jujuy: se viene una semana con mínimas por debajo de los 5 grados

Lo que se lee ahora
Rompieron la biblioteca de la Plaza de los Leones. video
Jujuy.

Rompieron la biblioteca de la Plaza de los Leones y tiraron los libros a la fuente

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Rompieron la biblioteca de la Plaza de los Leones. video
Jujuy.

Rompieron la biblioteca de la Plaza de los Leones y tiraron los libros a la fuente

La menor iba de acompañante en una moto.
País.

Tragedia durante los festejos por la Selección: murió una adolescente de 14 años en Salta

¿Hay un pirómano suelto en San Pedro? Hallaron un artefacto incendiario debajo de una camioneta
Jujuy.

Encuentran una bomba molotov bajo una camioneta en Jujuy

Jujuy es sísmica: causas, zonas peligrosas y épocas de mayor riesgo
Informe.

Jujuy es sísmica: causas, zonas "peligrosas" y épocas de mayor riesgo

San Pedro de Jujuy.
Jujuy.

Por qué no hay clases en San Pedro de Jujuy este lunes 29 de junio

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel