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20 de agosto de 2026 - 07:13
Consumo.

La carne vacuna en Argentina registró su mayor caída en los últimos 20 años

Según un informe, los argentinos redujeron el consumo de carne vacuna y el promedio anual volvió a marcar un piso histórico.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Asado en Argentina.

Asado en Argentina.

El consumo de carne vacuna en Argentina cayó durante julio de 2026 hasta alcanzar el nivel más bajo en más de dos décadas. El promedio de los últimos 12 meses se ubicó en 46,3 kilos por habitante al año, según datos del último informe mensual de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA).

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La cifra representa una caída del 9,4% interanual. En julio de 2025, el consumo era de 51,1 kilos per cápita, por lo que actualmente los argentinos comen 4,8 kilos menos de carne vacuna por persona al año.

Menos carne para el mercado interno

La baja también se observa en el volumen de carne destinado al consumo doméstico. Entre enero y julio de este año se abastecieron 1,202 millones de toneladas res con hueso, unas 163.400 toneladas menos que en el mismo período de 2025. Esto implica una reducción del 12%.

Consumo de carne.

Consumo de carne.

Paralelamente, también disminuyó la actividad de los frigoríficos. Durante los primeros siete meses del año se faenaron 7,09 millones de cabezas de ganado, un 9,8% menos que un año atrás, lo que equivale a 772.800 animales menos.

Solo durante julio se procesaron 1,095 millones de cabezas, con una baja interanual del 12,2% y una caída del 2,6% frente a junio. Si se compara con el máximo registrado en 2023, la contracción de la faena alcanza el 17,8%.

CICCRA relacionó esta situación con un cambio dentro del ciclo ganadero. Luego de varios años marcados por sequías y liquidación de rodeos, los productores comenzaron una etapa de retención de vientres para recomponer el stock ganadero.

Las exportaciones de carne aumentaron

Mientras el mercado interno mostró una menor disponibilidad, las exportaciones registraron un crecimiento. Durante los primeros siete meses de 2026 se enviaron al exterior 487.200 toneladas res con hueso, un 8,8% más que en el mismo período del año pasado.

Solo en junio, las exportaciones generaron USD 427,8 millones, con un incremento interanual del 40,4%. El valor promedio de la tonelada exportada se ubicó en USD 7.880.

Estados Unidos fue uno de los mercados que más creció tras la ampliación del cupo para la carne argentina. Durante el primer semestre se enviaron 54.150 toneladas hacia ese destino, un aumento del 193,9% interanual. China, por su parte, continuó siendo el principal comprador en términos de volumen.

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