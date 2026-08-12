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12 de agosto de 2026 - 11:06
Mundo.

Estados Unidos retiró casi 13.600 kilos de carne argentina por irregularidades en su ingreso

El organismo sanitario de EE.UU. retiró los productos distribuidos en Texas y Florida por no cumplir con la reinspección obligatoria.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Retiraron del mercado casi 13.600 kilos de carne argentina sin inspección distribuida en Texas y Florida.

Retiraron del mercado casi 13.600 kilos de carne argentina sin inspección distribuida en Texas y Florida.

Las autoridades federales de Estados Unidos dispusieron retirar de circulación cerca de13.600 kilos (29.900 libras) de carne vacuna de Argentina, que había sido comercializada en Texas y Florida. La medida se tomó tras detectar que los productos habían ingresado al país sin cumplir con la reinspección obligatoria establecida por las normas federales.

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El Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS), organismo que depende del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, comunicó el retiro de los productos el viernes pasado.

Los productos alcanzados por el retiro y cómo identificarlos

La firma involucrada es Corte Argentino, radicada en Aventura, Florida, que había ingresado al país los alimentos producidos durante mayo. Los lotes alcanzados por la medida presentan fechas de consumo preferente o de congelamiento comprendidas entre el 15 y el 20 de septiembre de 2026.

La medida comprende cinco variedades de carne vacuna deshuesada, comercializadas en cajas de cartón identificadas con la marca “Frigorífico Gorina SAIC”. Los productos involucrados son: “Cuadril Sin Tapa”, “Ojo Redondo” (Peceto), “Topside Cap Off” (Nalga AD S/Tapa), “Flat” (Carnaza Cuadrada) y “Nudillo” (Bola de Lomo).

Los envases correspondientes a estos cortes presentan el número de establecimiento argentino “EST. N° OF. 2025” y el código de envío “26644-AA”, datos que permiten identificar los productos incluidos en el retiro.

El FSIS detectó la irregularidad durante controles de inspección habituales. Si bien el organismo no informó cuáles fueron los comercios que ofrecieron los productos, confirmó que la carne fue distribuida entre mayoristas y puntos de venta de Texas y Florida. Hasta ahora, las autoridades sanitarias no reportaron enfermedades ni lesiones relacionadas con el consumo de los alimentos incluidos en el retiro.

Qué hacer con la carne retirada y el contexto de las importaciones

Ante esta situación, el organismo aconsejó a las personas que todavía tengan alguno de los productos alcanzados por la medida tirarlos o llevarlos nuevamente al establecimiento donde fueron adquiridos.

La decisión de retirar estos productos se conoce en un escenario político particularmente delicado para el ingreso de carne argentina al mercado estadounidense. Casi un año atrás, el presidente Donald Trump había comunicado su intención de incrementar las compras de carne proveniente de Argentina, en el marco de un entendimiento alcanzado con el mandatario argentino Javier Milei.

El propósito expresado por el gobierno estadounidense era contribuir a contener los elevados precios de la carne vacuna que se registraban en ese país.

La propuesta generó una rápida reacción en contra por parte de productores y referentes de la industria ganadera de Estados Unidos. La Asociación Nacional de Ganaderos de Carne, el Fondo Legal de Acción para Ganaderos, United Stockgrowers of America y otras entidades vinculadas al sector agropecuario —varias de ellas tradicionalmente cercanas al presidente— cuestionaron el proyecto ante el posible efecto que podría tener sobre los productores locales y las empresas dedicadas al engorde de ganado.

Cuestionan el impacto de la medida en los precios

También surgieron cuestionamientos desde el ámbito de la economía agropecuaria respecto de los resultados que podría generar la iniciativa. De acuerdo con las estimaciones de especialistas del sector, la carne proveniente de Argentina constituye cerca del 2% del total de las importaciones cárnicas estadounidenses. Por eso, sostienen que aun si ese volumen se incrementara al doble, el efecto sobre los precios que pagan los consumidores en los supermercados sería prácticamente imperceptible.

El economista especializado en producción agropecuaria Glynn Tonsor, de la Universidad Estatal de Kansas, detalló los factores de fondo que explican el incremento del valor de la carne vacuna.

Según su análisis, el mercado enfrenta una presión creciente debido a una demanda que se mantiene firme y a la reducción del rodeo bovino estadounidense, cuyo tamaño cayó a su registro más bajo desde 1961 después de varios años atravesados por sequías y etapas de precios reducidos para el ganado.

“Siempre habrá incertidumbre en el mundo. Pero cuanto más incierto sea algo, menos probable será que la mayoría de la gente arriesgue su dinero”, sostuvo Tonsor. El economista agregó que Argentina tampoco cuenta con una capacidad de producción suficiente como para cubrir el descenso de las importaciones estadounidenses provocado por la disminución del rodeo bovino de ese país.

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