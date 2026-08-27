Paso de Jama con apertura restringida para transporte de carga: cómo será el cruce de camiones de Argentina a Chile

Paso de Jama con apertura restringida para transporte de carga: cómo será el cruce de camiones

El Paso de Jama comenzó una apertura gradual y restringida para el transporte de cargas , luego del cierre prolongado provocado por la acumulación de nieve y hielo en la Ruta 27-CH. El esquema funciona mediante convoyes de hasta 100 camiones y con un solo sentido de circulación por jornada , debido a que todavía existe un único carril habilitado en sectores del corredor.

Frontera. El Paso de Jama sigue cerrado: nieve y hielo hasta el km 100 en este miércoles 26 de agosto

La dinámica busca descomprimir progresivamente la importante cantidad de vehículos que quedaron acumulados a ambos lados de la frontera. Este jueves 27 de agosto el movimiento será desde Jujuy hacia Chile , mientras que el viernes 28 se invertirá el sentido y los camiones avanzarán desde Chile hacia Argentina .

La primera flexibilización comenzó el miércoles, cuando se autorizó el ingreso de un convoy de 100 camiones desde Chile hacia Argentina . Este jueves el esquema se invierte: podrán salir de territorio argentino e ingresar a Chile hasta 100 vehículos de transporte de carga . El viernes volverá a cambiar la circulación y el convoy se desplazará desde Chile hacia Argentina .

En principio, el sistema de convoyes continuará hasta el sábado y las autoridades evaluarán diariamente tanto el estado de la ruta como la posibilidad de incrementar la cantidad de unidades. Por el momento, el límite establecido es de hasta 100 camiones por operativo.

La modalidad responde a una condición concreta: en sectores de la Ruta 27-CH solamente existe un carril disponible, por lo que no puede habilitarse simultáneamente el tránsito en ambas direcciones.

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Cómo será el convoy de este jueves

El reporte correspondiente al 27 de agosto establece una habilitación restringida exclusivamente para transporte de carga con ingreso a Chile.

Las condiciones son:

Un máximo de 100 camiones .

. Circulación únicamente desde Argentina hacia Chile .

. Tránsito en un solo sentido .

. Desplazamiento organizado en convoy.

Escolta de organismos chilenos, entre ellos Vialidad y Carabineros .

. Velocidad máxima de 40 kilómetros por hora .

. Obligación de mantener el orden y cumplir las indicaciones del personal desplegado.

La circulación será más lenta de lo habitual. El recorrido entre Jama y San Pedro de Atacama, que para un camión normalmente demanda unas cuatro horas, podría extenderse hasta aproximadamente seis horas bajo estas condiciones.

Por qué todavía no se abre normalmente el Paso de Jama

La habilitación de los convoyes no significa que Jama haya recuperado su funcionamiento habitual.

Por el momento continúan excluidos:

Automóviles particulares.

Camionetas particulares.

Tránsito turístico.

Circulación simultánea en ambos sentidos.

Carabineros indicó que la apertura continuará de manera controlada y gradual, mientras se evalúa el comportamiento de la ruta después de las fuertes nevadas.

Todavía hay hielo y nieve sobre la Ruta 27-CH

Si bien este jueves el tiempo se presenta despejado y con viento leve, la Ruta 27-CH todavía mantiene sectores comprometidos.

El último informe detalla:

Km 10: control de Carabineros.

control de Carabineros. Km 45,2 al 60: hielo y nieve sobre la calzada.

hielo y nieve sobre la calzada. Continúan los desvíos.

Km 70 al 74: hielo y nieve.

hielo y nieve. Km 91,850: presencia de hielo y nieve sobre el lado derecho.

presencia de hielo y nieve sobre el lado derecho. Km 92 al 157: calzada despejada.

Las máquinas continúan trabajando para mejorar las condiciones y permitir una recuperación progresiva del corredor.

Podrían aumentar la cantidad de camiones

La cifra de 100 unidades por convoy no necesariamente será definitiva. Las autoridades chilenas evaluarán si es posible incrementar la cantidad de vehículos durante los próximos operativos, pero esa decisión dependerá principalmente de cómo responda la ruta al tránsito pesado y de las condiciones meteorológicas. La prioridad continuará siendo evitar nuevos inconvenientes en una zona donde el clima puede cambiar rápidamente.

Por ese motivo, también se pidió a los transportistas no avanzar por cuenta propia, respetar los turnos y esperar las indicaciones oficiales antes de iniciar el recorrido.

Cientos de camiones esperan poder continuar viaje

La apertura gradual intenta comenzar a aliviar una situación que se acumuló durante más de dos semanas. El cierre de Jama, iniciado el 11 de agosto por las condiciones del lado chileno, generó una importante concentración de transporte pesado en distintos sectores de Jujuy y también en Salta.

El último relevamiento completo realizado en Jujuy contabilizaba 503 camiones distribuidos desde León hasta el complejo fronterizo, con la mayor concentración en Jama, donde había 290 unidades, y Los Lapachos, con 160. Por esa razón, aun con la apertura de convoyes, la normalización llevará tiempo. También se mantendrá el control de camiones en Purmamarca para que el avance hacia la Ruta Nacional 52 sea ordenado y escalonado.

Un esquema gradual hasta recuperar la circulación

La situación de Jama entra así en una nueva etapa. Ya no existe un cierre absoluto para el transporte de cargas, pero tampoco una apertura normal del paso internacional. El objetivo de estos primeros convoyes es liberar progresivamente los camiones acumulados de ambos lados, manteniendo un único sentido por jornada mientras continúan las tareas sobre la ruta.

Para los vehículos particulares y el turismo, en cambio, la restricción continúa vigente y todavía no se informó una fecha de habilitación.