Familiares del ARA San Juan, a 9 años de la tragedia: "Hubo una contención de la sociedad"

A nueve años de la tragedia del ARA San Juan, familiares de los submarinistas jujeños participaron de un acto conmemorativo en el JIM N° 40, donde recordaron a sus seres queridos y agradecieron el acompañamiento recibido por parte de la sociedad. Durante la jornada, también reiteraron el pedido de un espacio en Jujuy para homenajear a los nueve tripulantes de la provincia.

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Martín Cabrera, cuñado de Aníbal Tolaba, uno de los submarinistas jujeños, habló sobre lo que significa atravesar un nuevo aniversario de la tragedia.

“Es un día muy particular, muy sensible. Han pasado nueve años de aquella noticia y recordar ese momento, esas mañanas, esas madrugadas que esperábamos respuestas de que el submarino apareciera”, expresó.

El familiar destacó el acompañamiento que recibieron durante estos años y agradeció la iniciativa de la institución educativa.

“Nos llena de tristeza recordar ese momento, pero también hubo una contención de parte de la sociedad. Estamos agradecidos con esta escuela de Malvinas que nos invitó a este acto”, señaló.

Cabrera recordó especialmente a su cuñado, Aníbal Tolaba, quien se desempeñaba como sonarista a bordo del submarino. “Estamos acá con todos los familiares, recordando y haciendo honor a su memoria, a todo lo que él hizo como sonarista y cómo era su desempeño”, manifestó.

El reclamo por un memorial para los nueve submarinistas jujeños

Por su parte, Yolanda Mediola, familiar de uno de los tripulantes, expresó su malestar por la falta de un espacio conmemorativo en la provincia.

“Ayer fue el 15 de noviembre, esperábamos una invitación del Gobierno. Los familiares no tuvimos ningún acto, muchos tuvieron que trasladarse a Salta, que es donde hicieron una ceremonia, un homenaje. Acá no pasó nada”, sostuvo.

En ese sentido, recordó que desde hace años solicitan un lugar para recordar a los submarinistas. “Hace nueve años que esperamos que nos den un sitio para hacer un memorial. Presentamos el proyecto en el Concejo Deliberante y estamos esperando el espacio para que todos los años tengamos un lugar donde homenajear a nuestros nueve submarinistas jujeños”, explicó.

“Es feo que los familiares tengamos que suplicar por un espacio. Yo creo que los chicos lo merecen. En todas las provincias se han hecho lugares memoriales para los submarinistas y acá no lo tenemos, siendo la provincia que más submarinistas tiene, con nueve”, agregó.

Un homenaje para mantener viva la memoria del ARA San Juan

Los familiares también destacaron el trabajo del JIM N° 40, institución que cada año los convoca para recordar a los tripulantes del submarino.

“Este JIM 40 es el único que todos los años nos invita y nosotros nos convocamos aquí porque están los niños, que son los que van a llevar la memoria” “Este JIM 40 es el único que todos los años nos invita y nosotros nos convocamos aquí porque están los niños, que son los que van a llevar la memoria”

Además, contó que la institución prepara un proyecto audiovisual para compartir las historias personales de los submarinistas con los alumnos.

“La directora nos ha pedido videos a los familiares sobre la historia de nuestros hijos, cómo eran desde chicos, el colegio, el desempeño, la familia y la contención, porque eran buenos chicos”, relató.

Según explicó, el material será proyectado para los niños que asistan al establecimiento, con el objetivo de transmitir sus historias y los valores familiares.

“Esa es una manera también de seguir manteniendo viva la memoria de los nueve submarinistas” “Esa es una manera también de seguir manteniendo viva la memoria de los nueve submarinistas”