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16 de noviembre de 2026 - 12:44
Jujuy.

Accidente en el centro de Jujuy: una mujer herida y cortes de tránsito

Una mujer fue asistida por el SAME tras un siniestro vial en pleno centro de la Ciudad. La Policía investiga cómo ocurrió el hecho.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Accidente en el centro de Jujuy: una mujer herida y cortes de tránsito

Accidente en el centro de Jujuy: una mujer herida y cortes de tránsito

Una mujer habría sido atropellada por un taxi amarillo en la esquina de Belgrano y Lavalle, en pleno centro de San Salvador de Jujuy. El hecho movilizó a personal del SAME, efectivos policiales y agentes de tránsito, mientras se investigan las circunstancias en las que ocurrió el siniestro. Según las primeras informaciones recogidas en el lugar por Canal 4, el vehículo habría circulado con el semáforo en verde cuando la mujer intentó cruzar la calle. Sin embargo, esta versión todavía no fue confirmada oficialmente y deberá ser corroborada mediante las cámaras de seguridad de la zona y las pericias correspondientes.

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El SAME asistió a la mujer en el lugar

Una ambulancia del SAME permaneció estacionada sobre calle Lavalle mientras los profesionales de salud atendían a la mujer. Por el momento, no trascendieron su edad ni la gravedad de las lesiones que habría sufrido.

El taxi involucrado quedó detenido cerca del ingreso a la Universidad Católica de Santiago del Estero. El vehículo no presentaba daños visibles y su conductor permaneció en el sector mientras personal municipal de tránsito verificaba la documentación.

Cortes de tránsito y complicaciones en el microcentro

El operativo provocó importantes inconvenientes para circular por el centro de la capital jujeña. Se dispuso un corte sobre calle Belgrano, a la altura de Otero, mientras que los vehículos que llegaban por Lavalle eran desviados en la intersección con San Martín.

La circulación por calle Alvear continuaba con normalidad, aunque se registraban complicaciones en los accesos al microcentro, especialmente para quienes descendían desde la zona del puente Lavalle.

Ante esta situación, se recomendó a los conductores evitar el sector y utilizar calles alternativas, como Necochea, hasta que finalicen las tareas policiales y se normalice el tránsito.

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