Jujuy registró 62 siniestros viales y 120 alcoholemias positivas durante el fin de semana

Durante el último fin de semana largo de controles, la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de Jujuy registró 62 siniestros viales en distintos puntos de la provincia y detectó 120 casos de alcoholemia positiva. Los datos corresponden al período comprendido entre el jueves 12 y el lunes 16 de noviembre de 2026.
De acuerdo con el informe oficial, se labraron 1.632 actas por diferentes infracciones a las normas de tránsito. Un dato importante es que no se registraron víctimas fatales en los siniestros ocurridos durante estos días.
Más de 1.600 actas durante los controles viales
El balance difundido por Seguridad Vial detalla las siguientes cifras:
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Actas por infracciones varias: 1.512.
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Actas por alcoholemia positiva: 120.
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Total de actas labradas: 1.632.
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Siniestros viales registrados: 62.
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Personas fallecidas en siniestros viales: ninguna.
Las infracciones por alcoholemia representaron aproximadamente el 7,4% del total de actas realizadas durante el período informado.
No hubo víctimas fatales en los siniestros registrados
Uno de los principales datos del informe es que, pese a los 62 hechos viales registrados en rutas y calles de Jujuy, no se reportaron fallecimientos.
El parte oficial no especifica cuántas personas resultaron heridas ni detalla los lugares donde ocurrieron los siniestros.
Tampoco se informó una cifra de infracciones por exceso de velocidad.
Fin de semana del viernes 6 y el lunes 9 de noviembre de 2026
Además de los 38 siniestros viales registrados durante el fin de semana, el informe oficial detalla los resultados de los controles realizados en distintos puntos de la provincia.
En total, se confeccionaron 1.772 actas por infracciones de tránsito, distribuidas de la siguiente manera:
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Actas por distintas infracciones: 1.663.
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Actas por alcoholemia: 109.
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Total de actas labradas: 1.772.
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