Martín Salwe debutó en la FNE y se metió de lleno en el corazón de los estudiantes

Martín Salwe vive por primera vez la Fiesta Nacional de los Estudiantes y rápidamente se metió en el clima de una de las celebraciones más importantes de Jujuy. El conductor y creador de contenidos se sumó a la transmisión especial de Canal 4 por los 75 años de la FNE y acompañó el paso de las carrozas desde Ciudad Cultural con juegos, canciones y mucho intercambio con los estudiantes.

Salwe forma parte de la cobertura junto a Agustina Medi y “Charly” García , quienes llevan adelante una edición especial desde la Avenida de los Estudiantes con premios, sorpresas y distintos momentos pensados para acompañar a los carroceros y al público. El conductor estará presente durante las jornadas del viernes 18 y sábado 19 de septiembre , tanto desde la pantalla de Canal 4 como a través de las redes sociales.

Durante su primer contacto con las carrozas, Salwe se mostró sorprendido por el nivel de detalle y el esfuerzo de los estudiantes. Mientras recorría las estructuras, expresó: “Mirá qué lindo que está esto, te lo mostramos” , destacando el trabajo que realizan las distintas instituciones antes de llegar a cada noche de desfile.

También puso el foco en la dedicación que hay detrás de las obras: “Es muy bonito, se nota el trabajo de todos, con muchos detalles”, señaló al observar de cerca las creaciones de los carroceros.

Martín Salwe en Canal 4

Su paso por la FNE no quedó solamente en la conducción. Durante la transmisión se sumó a los juegos con los estudiantes, compartió momentos con los carroceros y hasta cantó las canciones de los colegios, acompañando el clima de fiesta que se vive en Ciudad Cultural.

Una cobertura especial por los 75 años

La presencia de Martín Salwe forma parte de la propuesta especial de Canal 4 para la edición de diamantes de la FNE, que este año celebra sus 75 años. Desde el set montado en Ciudad Cultural, los conductores acompañan cada una de las noches y muestran el detrás de escena, el trabajo de los estudiantes y la emoción que rodea a los desfiles.