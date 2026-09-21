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21 de septiembre de 2026 - 07:17
Jujuy.

FNE 2026: cómo estará el tiempo durante la Elección Provincial de este lunes

La Elección Provincial de la FNE será este lunes 21 de septiembre desde las 21 en Ciudad Cultural. El pronóstico anticipa una jornada calurosa, aunque habrá que estar atentos a la evolución del tiempo durante la tarde y la noche.

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Por  Verónica Pereyra
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Además del espectáculo y la elección, el tiempo será un factor importante para quienes concurran al predio. Los pronósticos anticipan una jornada cálida en San Salvador de Jujuy, aunque existe posibilidad de cambios en las condiciones durante la tarde y la noche.

¿Cómo estará el tiempo durante la elección?

Según el pronóstico, durante las primeras horas de la noche del lunes las condiciones serían mayormente estables. Para las 20 se prevén alrededor de 24°C y cielo despejado, mientras que a las 21 la temperatura rondaría los 21°C, también con cielo despejado. A las 22 se esperan unos 20°C, con algunas nubes, y cerca de las 23 unos 19°C.

El viento se mantendría moderado durante la noche, con velocidades de entre 8 y 10 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 22 o 23 km/h.

De todos modos, otros pronósticos para San Salvador de Jujuy anticipan probabilidad de lluvias durante la tarde y la noche del lunes, por lo que el escenario todavía podría modificarse a medida que se acerque el momento de la elección.

Una jornada calurosa antes de la elección

El lunes comenzaría con temperaturas elevadas. El pronóstico extendido consultado marca una mínima cercana a los 19°C y una máxima que podría llegar a los 32°C. También señala probabilidad de precipitaciones durante la mañana y nuevamente hacia la tarde-noche.

El dato es especialmente importante para quienes tengan previsto permanecer varias horas en Ciudad Cultural, ya que la exposición de carrozas se realizará de 15 a 18 y luego, desde las 21, comenzará la Elección Provincial.

Por ahora, la noche del lunes se presenta con temperaturas agradables, pero habrá que seguir la actualización del pronóstico durante las próximas horas para confirmar si finalmente las lluvias pueden llegar a Ciudad Cultural durante la elección.

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