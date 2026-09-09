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9 de septiembre de 2026 - 21:08
Jujuy.

Trabajo infantil en Jujuy: cuáles son las principales causas y dónde hay más casos

Desde la COPRETI explicaron cuáles son las principales causas del trabajo infantil en Jujuy. También alertaron por situaciones de explotación laboral de adolescentes.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Trabajoinfantil en Jujuy (Foto ilustrativa)

Trabajo infantil en Jujuy (Foto ilustrativa)

El trabajo infantil continúa siendo una problemática presente en Jujuy, atravesada por factores culturales, económicos y situaciones de explotación. María Isabel Álvarez, coordinadora de la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI), explicó cómo trabajan para prevenir estos casos y proteger los derechos de niños y adolescentes.

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Las causas del trabajo infantil en Jujuy

Según detalló, existen tres grandes causas relacionadas con el trabajo infantil y adolescente: la cultural, la económica y la explotación laboral. “La cultural es la más difícil de erradicar, porque pasa mucho en el norte. ‘Yo te llevo a trabajar porque a mí me llevaron a trabajar, porque quiero que valores lo que yo hago como papá o tutor’”, explicó Álvarez.

Álvarez explicó que otra de las situaciones frecuentes ocurre cuando las familias no tienen con quién dejar a sus hijos y los llevan consigo a sus lugares de trabajo. “No tengo plata para pagar la niñera y no te voy a dejar solo. Entonces yo te llevo a mi trabajo, que también lo tenemos que considerar como trabajo infantil, porque son lugares donde no deben estar ni niños ni adolescentes”, ejemplificó.

Sin embargo, señaló que la situación más grave aparece cuando el niño o adolescente tiene la responsabilidad de generar ingresos para sostener económicamente a su familia. “La causa más dura es la explotación laboral infantil, que es cuando el niño o el adolescente amanece y duerme pensando que tiene que llevar plata a la casa”, sostuvo.

Trabajo infantil en Jujuy (Foto ilustrativa)

Trabajo infantil en Jujuy (Foto ilustrativa)

La coordinadora de COPRETI remarcó que la obligación económica debe recaer sobre los adultos responsables y no sobre los menores. “Lo que tenemos que entender es que el niño no es responsable de llevar la plata a la casa”, afirmó.

“No le compren a los niños”: la campaña de COPRETI

Como parte de las acciones de prevención, el organismo puso en marcha la campaña “No le compren a los niños”, dirigida especialmente a situaciones que se observan en calles, colectivos y otros espacios públicos. Álvarez mencionó los casos de niños que ofrecen bolsas de residuos, golosinas u otros productos y explicó que muchas personas compran con la intención de ayudarlos.

Sin embargo, desde COPRETI plantean que esa conducta puede contribuir a sostener el circuito de trabajo infantil. “Tenemos que cortar ese círculo. Lo que tenemos que pensar es que nosotros, al comprarle, estamos vulnerando su derecho”, sostuvo. Y agregó: “Los derechos de los niños son jugar, divertirse, pintar, educarse y no trabajar”.

Aseguran que bajan los casos en Jujuy

Álvarez indicó que actualmente observan una disminución de los casos de trabajo infantil en la provincia y vinculó esa tendencia con las tareas territoriales y de prevención. “Están bajando los casos de trabajo infantil en Jujuy porque nosotros estamos haciendo un trabajo muy exhaustivo. Trabajamos en red, formando parte de mesas interministeriales”, señaló.

Una parte central del trabajo consiste en capacitaciones para que familias, instituciones y empleadores puedan identificar situaciones de trabajo infantil y conocer las normas que regulan el trabajo adolescente protegido. Álvarez hizo referencia a la Ley 26.390 y destacó que existen condiciones específicas para que determinados adolescentes puedan desarrollar actividades laborales, siempre bajo controles y garantías.

Desde COPRETI remarcan que deben preservarse particularmente tres derechos: identidad, educación y salud. También se exigen medidas de protección, seguros y documentación laboral según corresponda a cada actividad.

Denuncias por explotación de adolescentes en ferias

Uno de los puntos que genera mayor preocupación son las condiciones en las que algunos adolescentes desarrollan tareas laborales. Álvarez aseguró que COPRETI recibió denuncias relacionadas con ferias donde jóvenes cobran montos mínimos por hora y cumplen jornadas excesivas.

“Tenemos denuncias en muchas ferias donde hay adolescentes que trabajan por 500 pesos la hora y no las dejan ir al baño. Están 12 o 14 horas sin poder ir al baño. Eso no son condiciones laborales”, advirtió. Frente a estas situaciones, indicó que la Secretaría de Trabajo y Empleo busca intervenir para que los adolescentes conozcan cuáles son sus derechos y bajo qué condiciones pueden trabajar.

Trabajo infantil
Trabajo infantil

Cómo denunciar casos de trabajo infantil

Las personas que detecten una posible situación de trabajo infantil o explotación laboral adolescente pueden realizar una denuncia de manera presencial en las oficinas ubicadas en San Martín 260, de lunes a viernes, de 7 a 20 horas. También pueden comunicarse mediante las redes sociales de COPRETI Jujuy, tanto en Facebook como en Instagram, o recurrir a la Secretaría de Trabajo y Empleo.

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