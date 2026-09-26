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26 de septiembre de 2026 - 12:27
Deportes.

Charly Berlocq brindó una clínica de tenis en Jujuy y compartió su experiencia con chicos y adultos

El ex número 37 del ranking mundial encabezó dos jornadas de capacitación en Jujuy. Desde la Asociación Jujeña de Tenis destacaron su trabajo y agradecieron a los clubes que cedieron sus instalaciones.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Charly Berlocq en Jujuy

El tenis jujeño vivió dos jornadas especiales con la presencia de Carlos “Charly” Berlocq, uno de los referentes argentinos de las últimas décadas, quien estuvo al frente de una clínica destinada a chicos y adultos.

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La actividad se desarrolló durante el 25 de septiembre y reunió a jugadores de distintas edades que tuvieron la posibilidad de entrenarse, recibir conceptos técnicos y compartir cancha con un exintegrante del circuito profesional.

Desde la Asociación Jujeña de Tenis destacaron la realización de la propuesta y agradecieron especialmente a los clubes Tiro y Lawn Tennis por facilitar sus instalaciones. También hubo un reconocimiento para Berlocq por el trabajo realizado durante las jornadas y por “tremendo laburo y hacer realidad este sueño”.

Dos jornadas para aprender y compartir tenis

La clínica estuvo pensada tanto para jóvenes jugadores como para adultos, con actividades orientadas al perfeccionamiento técnico y al intercambio de experiencias.

La presencia de Berlocq permitió que los participantes pudieran trabajar directamente con un extenista que durante años compitió al máximo nivel internacional y representó a la Argentina en diferentes competencias.

Además del aspecto deportivo, la propuesta tuvo como objetivo acercar a los jugadores locales a una figura con extensa trayectoria y generar un espacio de formación dentro del tenis jujeño.

La trayectoria de Charly Berlocq

Carlos Berlocq fue profesional desde comienzos de los años 2000 y alcanzó su mejor posición en el ranking ATP en marzo de 2012, cuando llegó al puesto 37 del mundo.

A lo largo de su carrera conquistó dos títulos ATP en singles: Bastad, en 2013, y Oeiras, en 2014. También ganó dos torneos ATP en dobles, en Stuttgart 2010 junto a Eduardo Schwank y en Kitzbühel 2015 con Nicolás Almagro.

Berlocq también tuvo una extensa trayectoria en el circuito Challenger, donde llegó a sumar 19 títulos individuales y fue uno de los jugadores argentinos más destacados de esa categoría.

Además, integró durante varios años el equipo argentino de Copa Davis, competencia en la que tuvo actuaciones importantes defendiendo al país.

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