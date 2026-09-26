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26 de septiembre de 2026 - 09:54
Deportes.

La jujeña Sol Dorado de 12 años fue convocada por Newell's tras superar una semana de pruebas

La joven futbolista de San Pedro de Jujuy completó una semana de entrenamientos en el club rosarino y recibió la noticia que esperaba: fue convocada para sumarse a Newell's Old Boys.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Sol Dorado quedó convocada y formará parte de las formativas de Newell´s Old Boys.

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La joven había viajado el pasado 20 de septiembre junto a su mamá con el objetivo de mostrar sus condiciones luego de recibir la posibilidad de entrenarse y ser evaluada en uno de los clubes con mayor tradición formativa del fútbol argentino. Antes de partir había contado a TodoJujuy que su gran sueño era poder quedarse y continuar creciendo dentro del deporte.

Una semana de pruebas que terminó con la mejor noticia

Durante su estadía en Rosario, Sol participó de diferentes jornadas de entrenamiento y evaluación junto a otras futbolistas. Después de completar una semana de trabajo en el predio de Newell's, recibió la confirmación de los coordinadores de que continuará vinculada al club.

Ahora deberá volver en noviembre o bien ya para el 2027, para la pretemporada del equipo rosarino.

Los inicios de Sol en el fútbol

La convocatoria representa un nuevo desafío para la mediocampista jujeña, que comenzó a jugar al fútbol alrededor de los cinco años y durante buena parte de su formación compartió equipos y entrenamientos con varones.

Su vínculo con la pelota comenzó al acompañar y mirar a su hermano. Esa curiosidad terminó convirtiéndose en una rutina marcada por entrenamientos, partidos y viajes, con el acompañamiento permanente de su familia. “Lo veía a mi hermano jugar y me daba intriga. Mi mamá me inscribió a la escuelita y ahí estuve practicando y practicando”, había recordado Sol antes de emprender el viaje a Rosario.

De San Pedro a uno de los clubes históricos del fútbol argentino

Sol se desempeña principalmente como mediocampista y, en la entrevista previa con TodoJujuy, había explicado que una de sus principales características dentro de la cancha es intentar hacer jugar al equipo.

“Juego de mediocampista, me gusta repartir la pelota y que todos jueguen”, contó entonces. Al ser consultada sobre qué significaba tener la posibilidad de probarse en Newell's, había resumido su objetivo en pocas palabras: “Es un sueño llegar hasta allá y que me quede”.

Ese deseo dio ahora un paso concreto tras superar las jornadas de evaluación y recibir la convocatoria de la institución rosarina.

El encuentro con otra jujeña en Newell's

La experiencia en Rosario también permitió que Sol compartiera parte de sus días en el predio con Dulce Martínez, otra futbolista jujeña que actualmente forma parte de Newell's.

Dulce, oriunda de El Piquete, había llegado al club después de superar una prueba a fines de 2025. Posteriormente se incorporó formalmente a la institución y comenzó a formar parte del plantel de reserva, además de continuar sus estudios en el Complejo Integral Educativo Newell's Old Boys.

La presencia de ambas futbolistas en Rosario marca además la llegada de jóvenes talentos de distintos puntos de Jujuy a las divisiones formativas del club leproso, recordando también a Camila Mansilla quien tuvo su paso logrando el ascenso y quedando preseleccionada a la Selección Argentina.

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