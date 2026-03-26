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26 de marzo de 2026 - 17:41
Deportes.

De El Piquete a Newell's: Dulce Martínez, la jujeña de 16 años que llegó a primera

Con mucho sacrificio y esfuerzo logró a su corta edad firmar con el club de primera. Conocé la historia de la futbolista jujeña que ya cumplió un sueño.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Dulce Martinez es nueva jugadora de Newell`s Old Boys.

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Además de sumarse al club y ser parte del plantel de la reserva, Dulce también comenzó el ciclo lectivo en el Complejo Integral Educativo Newell’s Old Boys, en una nueva etapa que combina formación deportiva y educación.

Una historia que empezó en El Piquete

Dulce nació en San Salvador de Jujuy, pero vive con su familia en El Piquete, una localidad donde el fútbol ocupa un lugar central en la vida cotidiana. Desde muy chica mostró su pasión por la pelota y empezó a jugar a los 8 años, según contó en una entrevista previa con Canal 4. En ese camino fue clave el acompañamiento de su profesor Maxi Cisterna, quien la ayudó a prepararse para la prueba que hoy le cambió la vida.

Su crecimiento futbolístico la llevó a destacarse en la liga local, jugando en Parapetí donde supo ganarse la camiseta número 10. En la nota realizada el año pasado ya contaba su sueño de llegar al fútbol grande y mostraba la convicción con la que encaró cada desafío.

dulce martinez - jujeña futoblista

La prueba, la elección y el salto a Rosario

A fines de 2025, Dulce con mucho esfuerzo viajó para probarse en Newell’s Old Boys, uno de los clubes con mayor desarrollo del fútbol femenino en el país. Allí fue observada y finalmente elegida por Virginia Salera, profesora y coordinadora de la institución, que avaló su incorporación.

Hace apenas unas horas, la jujeña concretó uno de los momentos más importantes de su carrera: firmó su contrato y quedó incorporada formalmente al club rosarino. Así, dejó atrás la etapa de prueba para convertirse en nueva jugadora de Newell’s.

El agradecimiento de la familia

En medio de este momento tan importante, Meli, la mamá de Dulce, expresó su emoción y agradeció a todas las personas que acompañaron a su hija en el camino hasta Rosario.

“Agradecerle al profe Luis Sosa, que fue quien la trajo a Newell’s; al profe Polo Robles, de la Filial de Newell’s de Salta, por el acompañamiento también; al señor comisionado de El Piquete por apoyar al deporte y darle su apoyo a ella; a los vocales Andrea Medina y al profe Lito Salcedo; al profe Maxi Cisterna, que la acompaña desde hace tiempo y la entrenó para la pretemporada; y también a todas las personas que la ayudaron cuando tuvo que venir a incorporarse aquí”, expresó.

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Una nueva vida dentro del club

La llegada de Dulce a Rosario no solo implica un crecimiento deportivo. En paralelo, también empezó el colegio en el Complejo Integral Educativo Newell’s Old Boys, dando inicio a una etapa integral dentro de la institución.

El paso de El Piquete a un club de primera resume una historia de esfuerzo, preparación y constancia. Con apenas 16 años, Dulce Martínez empieza a escribir una nueva página en su carrera, ahora con los colores de Newell’s y con el objetivo de seguir creciendo en el fútbol argentino.

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