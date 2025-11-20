viernes 21 de noviembre de 2025

20 de noviembre de 2025 - 20:28
¡Felicidades!

La jujeña Dulce Martínez quedó seleccionada para jugar en Newell's Old Boys

La jugadora de 16 años de Deportivo Parapeti, pasó esta semana de pruebas y será jugadora del club leproso. Deberá presentarse en la pretemporada 2026 para jugar en la reserva.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Con 16 años quedó seleccionada en Newells Old Boys.

Con 16 años quedó seleccionada en Newell's Old Boys.

Acompañada por su mamá Meli y el profesor Luis Sosa, la joven jujeña viajó hacia Rosario con una valija llena de ilusiones. Entrenó en el Piquete donde vive, se preparó y dejó todo en cada prueba, mostrando todo su potencial y ganas de llegar lejos.

dulce martinez - jujeña futoblista

Este jueves, en la última prueba bajo la intensa lluvia que se presentó en Santa Fe, jugaron un partido con la actual reserva del club leproso y Dulce se destacó. Allí quedó seleccionada por la profesora Virginia Salera, coordinadora general del club Newell's Old Boys de fútbol femenino.

Ahora deberá presentarse en el 2026 para realizar la pretemporada con la reserva del club y comenzar a vestir nuevos colores.

Manifestar y pensar en positivo

Estoy segura de esto. Sé que mañana me va a ir bien, que voy a tener buenas noticias. Es un sueño enorme y una oportunidad grande para mí”. Esas fueron las palabras de la joven futbolista en el día previo a la prueba más importante.

Al conocer la noticia, se emocionó junto a su mamá, uno de los pilares de vida y quien la acompaña en este hermoso viaje de ser futbolista profesional.

Cómo comenzó todo

Dulce nació en San Salvador de Jujuy, pero vive con su familia en El Piquete, donde el fútbol se respira en cada esquina. Allí entrena bajo la guía de su profesor Maxi Cisterna, quien la ayudó a prepararse para llegar a esta prueba tan esperada.

Juego desde los ocho años. Siempre me gustó el fútbol. Mi profe Maxi fue quien me preparó para esto”, cuenta con orgullo. Su esfuerzo y compromiso la llevaron a destacarse en la liga local, jugando actualmente en Parapetí, donde se ganó el número 10 en la espalda.

