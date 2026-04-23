"El 48% de los casos atendidos por violencia de género en Jujuy son por agresiones físicas"

Se advirtió que muchas mujeres víctimas de violencia no son atendidas como corresponde en comisarías y reforzó el 0800-888-4363 las 24 horas.

La violencia de género en Jujuy muestra una cara cada vez más dura. Según explicó la presidenta del Consejo Provincial de Mujeres, Lourdes Navarro, el 48% de las situaciones que llegan al organismo corresponden a violencia física , mientras que otro 40% son casos de violencia psicológica .

El dato no aparece aislado. Para Navarro, cuando una mujer llega a pedir ayuda por una agresión física, en realidad ya atravesó un largo recorrido previo de vulneraciones.

“Cuando alguien llega con una situación de violencia física a algún lugar, ya ha pasado por todas las otras violencias”, afirmó. “Cuando alguien llega con una situación de violencia física a algún lugar, ya ha pasado por todas las otras violencias”, afirmó.

Qué pasa cuando una mujer no es atendida en una comisaría

Uno de los puntos que más preocupa hoy al Consejo es la atención en las comisarías. Navarro reconoció que siguen apareciendo situaciones en las que mujeres que intentan denunciar violencia no reciben la respuesta que necesitan en el momento indicado.

Frente a eso, el organismo trabaja con un protocolo junto al Ministerio de Seguridad y prevé una nueva reunión para ajustar medidas. “Las personas que se acercan están en una situación de extrema vulnerabilidad y necesitan que sean atendidas”, sostuvo.

"El problema es que cuando alguien llega con una situación de violencia física a algún lugar ya ha pasado por todas las otras violencias" "El problema es que cuando alguien llega con una situación de violencia física a algún lugar ya ha pasado por todas las otras violencias"

Navarro recordó además que, si una mujer no es atendida como corresponde, puede comunicarse con la línea 0800-888-4363, que funciona las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, para acompañamiento, orientación y eventual activación de medidas. Ese número es difundido oficialmente por la provincia como canal gratuito de asistencia ante violencia por motivos de género.

"Ante alguna situación en la cual alguna mujer no sea atendida como corresponde en las distintas comisarías, tenemos un número que es el 0800-888-4363 para que nos puedan dar cuenta de las situaciones" "Ante alguna situación en la cual alguna mujer no sea atendida como corresponde en las distintas comisarías, tenemos un número que es el 0800-888-4363 para que nos puedan dar cuenta de las situaciones"

Violencia de genero Presentación del plan estratégico para la prevención y erradicación dela violencia de género

Violencia de género: una problemática que no termina en la denuncia

La presidenta del Consejo insistió en que la violencia de género no puede pensarse solo como un tema policial o judicial. “Esto es transversal a todas las instituciones”, dijo, al explicar que las consecuencias también impactan en salud mental, en intentos de suicidio y en otras situaciones graves que obligan a trabajar de manera articulada.

Esa mirada coincide con la estructura que hoy sostiene el Consejo Provincial de Mujeres en Jujuy, que cuenta con 19 Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia distribuidos en la provincia, con equipos interdisciplinarios integrados por profesionales de trabajo social, psicología y abogacía.

Navarro también planteó que parte del aumento en la visibilidad de estos casos tiene que ver con una mayor presencia territorial. “Lo que se hace es justamente esto, visibilizar una problemática que antes estaba también pero que no estaba visibilizada”, remarcó.

Violencia física, psicológica y otras formas que siguen creciendo

Además de la violencia física y psicológica, la titular del Consejo mencionó otras formas que siguen apareciendo en los abordajes: violencia económica, sexual y simbólica. El problema, según planteó, es que muchas veces las víctimas llegan a pedir ayuda recién cuando el daño ya escaló.

Líneas de contacto para denuncias de violencia