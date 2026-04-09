Un jujeño reinventó las "frutinovelas" al estilo Caso Cerrado y se volvió viral

Las redes sociales vuelven a marcar el pulso del entretenimiento digital y, esta vez, con un fenómeno tan insólito como atractivo: las “frutinovelas”. Se trata de pequeñas historias dramáticas protagonizadas por frutas humanizadas, creadas con inteligencia artificial, que mezclan humor, romance, traición y giros inesperados.

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En ese universo, un jujeño logró destacarse con una propuesta propia . Mariano Álvarez, diseñador gráfico y editor audiovisual de 35 años, tomó la tendencia y la llevó a otro nivel: recreó una escena al estilo Caso Cerrado, el popular programa televisivo, pero con personajes convertidos en frutas.

La inspiración llegó casi por casualidad. Fue a partir de una recomendación que Mariano descubrió el fenómeno. “Yo desconocía de la frutinovela. Me mostraron y dije: esto se me hace fácil de hacer”, contó a TodoJujuy.com.

A partir de ahí, decidió darle un giro creativo. En lugar de seguir el formato clásico —más cercano al dibujo animado—, apostó por una estética más realista, inspirada en los escenarios y dinámicas del programa Caso Cerrado, donde las historias suelen girar en torno a conflictos de pareja, infidelidades y escándalos.

Así nació su versión: una “frutinovela” con dramatismo televisivo, humor y un guiño directo a ese universo.

Frutinovelas Caso Cerrado

El detrás de escena: IA, prueba y error y edición manual

Lejos de lo que muchos creen, el proceso no es automático. Detrás de cada video hay trabajo, prueba y ajuste. “No es que la IA me lo tiró a la primera”, explicó. Para lograr el resultado final, Mariano utilizó imágenes de referencia, capturas del programa original y una serie de instrucciones —conocidas como prompts— para transformar a los personajes en frutas con rasgos humanos.

El proceso incluyó varios intentos hasta encontrar el resultado deseado. Luego, sumó una etapa clave: la edición. “Después lo paso a una aplicación y hago que coincida el audio con la boca del personaje”, detalló.

Además, remarcó un punto fundamental para quienes trabajan con estas herramientas: la calidad del resultado depende en gran medida de cómo se le “habla” a la inteligencia artificial. “Si escribís algo cortito, te va a hacer algo genérico. En cambio, si el prompt está bien definido y le das referencias, salen cosas mucho mejores”.

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El impacto: miles de seguidores en horas

El resultado no tardó en llegar. Con esta propuesta, Mariano logró captar la atención de miles de usuarios y en apenas 24 horas sumó 15 mil seguidores en Instagram. El crecimiento refleja no solo el alcance de la tendencia, sino también el valor de aportar una mirada propia en un universo donde lo viral cambia constantemente.

Frutinovelas Mariano (2)

Qué son las “frutinovelas” y por qué son tendencia

Las frutinovelas son uno de los fenómenos más recientes impulsados por la inteligencia artificial generativa. Se trata de historias cortas, similares a los clásicos culebrones, pero protagonizadas por frutas con rasgos humanos.

Con ingredientes típicos del género —infidelidades, traiciones, secretos y conflictos amorosos—, estos contenidos lograron millones de visualizaciones en plataformas como TikTok e Instagram en muy poco tiempo.

Su creación es posible gracias a herramientas de IA que permiten generar imágenes y videos a partir de instrucciones escritas, lo que abre un nuevo campo para la experimentación creativa.

La creatividad del jujeño en la era de la inteligencia artificial

El caso de Mariano Álvarez muestra cómo una tendencia global puede ser reinterpretada desde lo local. Con curiosidad, aprendizaje autodidacta y manejo de herramientas digitales, logró transformar un contenido viral en una propuesta propia.

Actualmente, trabaja en el Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy (IAAJ), y en su tiempo libre explora nuevas tecnologías, un interés que ahora lo posiciona dentro de una de las tendencias más llamativas del momento.

En un ecosistema digital donde todo parece efímero, su experiencia deja una idea clara: detrás de lo viral, también hay creatividad, criterio y trabajo.