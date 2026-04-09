jueves 09 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de abril de 2026 - 15:33
Tecno.

Un jujeño reinventó las "frutinovelas" al estilo Caso Cerrado y se volvió viral

Mariano Álvarez, diseñador gráfico y editor audiovisual de San Salvador de Jujuy, adaptó una de las tendencias de las frutinovelas y fue tendencia.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Frutinovelas Mariano (1)

Las redes sociales vuelven a marcar el pulso del entretenimiento digital y, esta vez, con un fenómeno tan insólito como atractivo: las “frutinovelas”. Se trata de pequeñas historias dramáticas protagonizadas por frutas humanizadas, creadas con inteligencia artificial, que mezclan humor, romance, traición y giros inesperados.

Lee además
La insólita escapada de una tortuga gigante que sorprendió a la policía en EE.UU.
Mundo.

Viral: la insólita fuga de una tortuga gigante que sorprendió a la policía en EE.UU.
Buddys, el perro jujeño que es viral 
Jujuy.

Fanático del fiambre y fiel a una cafetería: la historia del perro jujeño que es viral

En ese universo, un jujeño logró destacarse con una propuesta propia. Mariano Álvarez, diseñador gráfico y editor audiovisual de 35 años, tomó la tendencia y la llevó a otro nivel: recreó una escena al estilo Caso Cerrado, el popular programa televisivo, pero con personajes convertidos en frutas.

“Esto se me hacía fácil”: cómo nació la idea

La inspiración llegó casi por casualidad. Fue a partir de una recomendación que Mariano descubrió el fenómeno. “Yo desconocía de la frutinovela. Me mostraron y dije: esto se me hace fácil de hacer”, contó a TodoJujuy.com.

A partir de ahí, decidió darle un giro creativo. En lugar de seguir el formato clásico —más cercano al dibujo animado—, apostó por una estética más realista, inspirada en los escenarios y dinámicas del programa Caso Cerrado, donde las historias suelen girar en torno a conflictos de pareja, infidelidades y escándalos.

Así nació su versión: una “frutinovela” con dramatismo televisivo, humor y un guiño directo a ese universo.

Frutinovelas Caso Cerrado

El detrás de escena: IA, prueba y error y edición manual

Lejos de lo que muchos creen, el proceso no es automático. Detrás de cada video hay trabajo, prueba y ajuste. “No es que la IA me lo tiró a la primera”, explicó. Para lograr el resultado final, Mariano utilizó imágenes de referencia, capturas del programa original y una serie de instrucciones —conocidas como prompts— para transformar a los personajes en frutas con rasgos humanos.

El proceso incluyó varios intentos hasta encontrar el resultado deseado. Luego, sumó una etapa clave: la edición. “Después lo paso a una aplicación y hago que coincida el audio con la boca del personaje”, detalló.

Además, remarcó un punto fundamental para quienes trabajan con estas herramientas: la calidad del resultado depende en gran medida de cómo se le “habla” a la inteligencia artificial. “Si escribís algo cortito, te va a hacer algo genérico. En cambio, si el prompt está bien definido y le das referencias, salen cosas mucho mejores”.

Embed

El impacto: miles de seguidores en horas

El resultado no tardó en llegar. Con esta propuesta, Mariano logró captar la atención de miles de usuarios y en apenas 24 horas sumó 15 mil seguidores en Instagram. El crecimiento refleja no solo el alcance de la tendencia, sino también el valor de aportar una mirada propia en un universo donde lo viral cambia constantemente.

Frutinovelas Mariano (2)

Qué son las “frutinovelas” y por qué son tendencia

Las frutinovelas son uno de los fenómenos más recientes impulsados por la inteligencia artificial generativa. Se trata de historias cortas, similares a los clásicos culebrones, pero protagonizadas por frutas con rasgos humanos.

Con ingredientes típicos del género —infidelidades, traiciones, secretos y conflictos amorosos—, estos contenidos lograron millones de visualizaciones en plataformas como TikTok e Instagram en muy poco tiempo.

Su creación es posible gracias a herramientas de IA que permiten generar imágenes y videos a partir de instrucciones escritas, lo que abre un nuevo campo para la experimentación creativa.

La creatividad del jujeño en la era de la inteligencia artificial

El caso de Mariano Álvarez muestra cómo una tendencia global puede ser reinterpretada desde lo local. Con curiosidad, aprendizaje autodidacta y manejo de herramientas digitales, logró transformar un contenido viral en una propuesta propia.

Actualmente, trabaja en el Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy (IAAJ), y en su tiempo libre explora nuevas tecnologías, un interés que ahora lo posiciona dentro de una de las tendencias más llamativas del momento.

En un ecosistema digital donde todo parece efímero, su experiencia deja una idea clara: detrás de lo viral, también hay creatividad, criterio y trabajo.

Mariano Alvarez

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Viral: la insólita fuga de una tortuga gigante que sorprendió a la policía en EE.UU.

Fanático del fiambre y fiel a una cafetería: la historia del perro jujeño que es viral

Así es el gato viral que dio su vida para salvar a su dueño y emocionó a todos en redes

WhatsApp ya no funcionará en algunos celulares a partir del 10 de abril: ¿Cuáles serán?

El truco imperdible en WhatsApp para asegurar tus chats: cómo activar la clave de privacidad

Las más leídas

Casa de Gobierno 
Jujuy.

Confirmaron un bono extraordinario de $100.000 para estatales: quiénes lo cobran y cuándo

Quién es el nuevo millonario de Jujuy: ganó $917 millones en el Telekino
Suerte.

Quién es el nuevo millonario de Jujuy: ganó $917 millones en el Telekino

Alquileres en Jujuy: cuáles son los barrios más accesibles y cuánto cuesta alquilar video
Sociedad.

Alquileres en Jujuy: cuáles son los barrios más accesibles y cuánto cuesta alquilar

Lucas Vidal.
Deportes.

El sueño de un pibe jujeño de llegar a primera y un pedido desesperado para subsistir en Bs.As.

Cómo votaron los diputados de Jujuy los cambios de la Ley de Glaciares video
País.

Cómo votaron los diputados de Jujuy los cambios de la Ley de Glaciares

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel