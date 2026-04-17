Joaquín Carrillo asumió como nuevo jefe de la Policía de Jujuy Joaquín Carrillo asumió como nuevo jefe de la Policía de Jujuy Joaquín Carrillo asumió como nuevo jefe de la Policía de Jujuy

Joaquín Carrillo asumió como nuevo jefe de la Policía de la provincia de Jujuy durante un acto realizado en la sede Central de la fuerza, en San Salvador de Jujuy. La ceremonia fue presidida por el gobernador Carlos Sadir, acompañado por autoridades provinciales.

El comisario general se desempeñaba hasta ahora como subjefe de la fuerza de seguridad y cuenta con trayectoria dentro de la Brigada de Investigaciones. En el mismo acto de jura también asumió el comisario Federico Méndez, quien ocupará el cargo de subjefe de la fuerza.

El mandatario destacó la importancia del trabajo cotidiano que realiza la fuerza de Seguridad en toda la provincia y remarcó la necesidad de seguir fortaleciendo su capacidad operativa. En ese sentido, señaló las recientes incorporaciones de vehículos y equipamiento tecnológico como parte de una política destinada a mejorar los recursos con los que cuenta el personal.

Además, Sadir se refirió a la reestructuración encarada en el área de Seguridad, a partir de la designación de un nuevo secretario y los cambios en la conducción de la Policía. Según indicó, estas decisiones apuntan a optimizar los servicios en todo el territorio provincial y a profundizar la articulación con los intendentes de cada localidad.

Cambios en la cúpula de la Policía Carrillo reemplaza a Milton Sánchez, en el marco de la reestructuración del Ministerio de Seguridad. La modificación en la conducción policial se da tras la reciente asunción de Carlos Ariel Gil Urquiola como secretario de Seguridad con funciones de ministro. Joaquín Carrillo asumió como nuevo jefe de la Policía de Jujuy Joaquín Carrillo asumió como nuevo jefe de la Policía de Jujuy De esta manera, el Gobierno provincial avanzó con una nueva conformación dentro de la estructura de Seguridad, tanto en el Ministerio como en la cúpula de la Policía de la Provincia. Quién es Joaquín Carrillo Antes de asumir como jefe de la Policía, Joaquín Carrillo cumplía funciones como subjefe de la fuerza. Además, formó parte de la Brigada de Investigaciones, uno de los sectores clave dentro de la estructura policial provincial.

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