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5 de agosto de 2026 - 21:34
País.

Universitarios convocaron a un paro nacional para el miércoles 12 de agosto

Los gremios convocaron a una nueva medida de fuerza y cuestionaron al Gobierno por incumplimientos vinculados con salarios, becas y fondos universitarios.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Convocan a un paro nacional universitario (foto archivo).

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La protesta fue convocada bajo la consigna “En defensa de la Universidad pública: por nuestro presente, por nuestro futuro” y responde a tres reclamos centrales contra el Gobierno nacional.

Los tres reclamos de los universitarios

Las organizaciones sostienen que el Ejecutivo no aplicó la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso hace casi 300 días. También denuncian que no se cumplió una medida cautelar vinculada con la actualización de los salarios y las becas.

A esto se suma el cuestionamiento por el incumplimiento de un acuerdo referido a las partidas destinadas al funcionamiento de los hospitales universitarios. Según indicaron en un comunicado, el conflicto entre las universidades nacionales y el Gobierno lleva más de dos años y medio.

Convocan a un paro nacional universitario (foto archivo).

Convocan a un paro nacional universitario (foto archivo).

“Queremos estar en las aulas”

Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación Docente de la Universidad de Buenos Aires, sostuvo que los trabajadores universitarios no desean interrumpir las clases, pero atribuyó la medida a la falta de respuestas.

Queremos estar en el aula frente a los estudiantes. Queremos estar en las cátedras, haciendo investigación o enseñando y asistiendo en nuestros hospitales”, expresó.

También cuestionó que todavía no se hayan aplicado las decisiones legislativas y judiciales vinculadas con el financiamiento del sector.

Aún seguimos sin cobrar lo que el Estado de derecho ya sentenció que nos corresponde. No lo vamos a permitir y tampoco nos van a hacer bajar los brazos”, afirmó.

Cuándo será el paro universitario

La jornada de protesta se realizará el miércoles 12 de agosto y afectará a las universidades nacionales de todo el país.

Los gremios anticiparon que mantendrán el reclamo por la aplicación de la ley, la recomposición salarial y el envío de los fondos comprometidos para el funcionamiento universitario.

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