Inflación en Jujuy: qué alimentos subieron más en mayo

Los alimentos registraron movimientos distintos durante mayo en Jujuy , según el informe del Índice de Precios al Consumidor elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos. En el mes, el rubro Alimentación y bebidas tuvo una suba del 1,8%.

Dentro del listado de alimentos relevados, los mayores aumentos se dieron en productos de panadería, lácteos, verduras y algunos artículos de almacén.

Entre los productos que más subieron en mayo se ubicaron los bizcochos, con un incremento del 9,7%, al pasar de $4.569,77 a $5.012,24 por kilo.

Inflación - supermercado - Inflación en Jujuy.

También se destacó el aumento del queso de rallar, que subió 9,5%, mientras que la papa y la cebolla registraron una suba del 9,4% cada una. El pan mignon aumentó 9%, al pasar de $3.070,31 a $3.346,48 por kilo. La arveja en lata también tuvo una suba del 9%.

Otros incrementos importantes fueron los de queso cuartirolo, con 8,8%; leche en polvo, con 8,5%; zapallo, con 8,3%; harina de trigo común, con 7,1%; y batata, con 5,1%.

Qué productos bajaron

El informe también marcó bajas en algunos alimentos. La lechuga fue uno de los productos que más retrocedió, con una caída del 13,5%.

También bajaron la banana, con -5,6%; la mandarina, con -4,7%; el limón, con -4,5%; el jabón de tocador, con -3%; el jabón de lavar en pan, con -1,9%; la nalga, con -1,6%; la paleta, con -1,5%; la merluza, con -1,4%; y el pollo, con -1,3%.

Inflación general en Jujuy

La inflación general de mayo en San Salvador de Jujuy fue del 2,2%. En lo que va del año, el IPC acumuló una suba del 15,1%, mientras que la variación interanual llegó al 31,9%.

En el caso de Alimentación y bebidas, el aumento mensual fue menor al nivel general, pero tuvo la mayor incidencia en el índice por el peso que tiene dentro de la canasta de consumo.