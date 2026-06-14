Inflación en Jujuy: qué alimentos subieron más en mayo

Los alimentos registraron movimientos distintos durante mayo en Jujuy, según el informe del Índice de Precios al Consumidor elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos. En el mes, el rubro Alimentación y bebidas tuvo una suba del 1,8%.
Dentro del listado de alimentos relevados, los mayores aumentos se dieron en productos de panadería, lácteos, verduras y algunos artículos de almacén.
Los alimentos que más aumentaron
Entre los productos que más subieron en mayo se ubicaron los bizcochos, con un incremento del 9,7%, al pasar de $4.569,77 a $5.012,24 por kilo.
Inflación - supermercado -
También se destacó el aumento del queso de rallar, que subió 9,5%, mientras que la papa y la cebolla registraron una suba del 9,4% cada una. El pan mignon aumentó 9%, al pasar de $3.070,31 a $3.346,48 por kilo. La arveja en lata también tuvo una suba del 9%.
Otros incrementos importantes fueron los de queso cuartirolo, con 8,8%; leche en polvo, con 8,5%; zapallo, con 8,3%; harina de trigo común, con 7,1%; y batata, con 5,1%.
Qué productos bajaron
El informe también marcó bajas en algunos alimentos. La lechuga fue uno de los productos que más retrocedió, con una caída del 13,5%.
También bajaron la banana, con -5,6%; la mandarina, con -4,7%; el limón, con -4,5%; el jabón de tocador, con -3%; el jabón de lavar en pan, con -1,9%; la nalga, con -1,6%; la paleta, con -1,5%; la merluza, con -1,4%; y el pollo, con -1,3%.
Inflación general en Jujuy
La inflación general de mayo en San Salvador de Jujuy fue del 2,2%. En lo que va del año, el IPC acumuló una suba del 15,1%, mientras que la variación interanual llegó al 31,9%.
En el caso de Alimentación y bebidas, el aumento mensual fue menor al nivel general, pero tuvo la mayor incidencia en el índice por el peso que tiene dentro de la canasta de consumo.
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