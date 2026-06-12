La inflación de mayo en Jujuy fue de 2,2%

La inflación en San Salvador de Jujuy fue del 2,2% en mayo de 2026, según informó este viernes, la Dirección Provincial de Estadística y Censos (DIPEC). Con este dato, el Índice de Precios al Consumidor acumuló una suba del 15,1% en lo que va del año y una variación interanual del 31,9%.

Economía La inflación de mayo en Argentina fue de 2,1%

Datos. Inflación de mayo 2026: el INDEC dará a conocer el dato este jueves

El registro provincial quedó levemente por encima del promedio nacional y del NOA, que fueron del 2,1% en mayo , de acuerdo con los datos comparativos publicados en el informe.

El mayor aumento del mes se registró en Vivienda, combustible y electricidad , con una suba del 7,2%. Le siguieron Indumentaria , con 5,2%, y Enseñanza , con 4%.

También hubo incrementos en Equipamiento y funcionamiento del hogar , con 2,6%; Alimentación y bebidas , con 1,8%; Atención médica y gastos para la salud , también con 1,8%; y Transporte y comunicaciones , con 1,3%.

En tanto, Otros gastos tuvo una suba del 0,3%, mientras que Esparcimiento fue el único rubro que mostró una baja mensual, con una variación de -0,2%.

Inflación - supermercado - Inflación en Jujuy.

Qué pasó con los alimentos

En el rubro Alimentación y bebidas, la suba mensual fue del 1,8%. Dentro del listado de productos relevados, algunos de los mayores aumentos se dieron en bizcochos, pan mignón, papa, cebolla, arveja en lata, queso de rallar, queso cuartirolo y leche en polvo.

También se registraron bajas en productos como banana, mandarina, limón, lechuga, pollo, merluza, nalga y paleta.

Comparación anual

En la comparación interanual, los rubros con mayores subas fueron Vivienda, combustible y electricidad, con 45,9%; Transporte y comunicaciones, con 37,7%; y Enseñanza, con 34%.

El informe detalló además que Alimentación y bebidas tuvo la mayor incidencia en la variación mensual del IPC jujeño, con 1,13 puntos sobre el total.