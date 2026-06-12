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12 de junio de 2026 - 16:51
DIPEC.

La inflación de mayo en Jujuy fue de 2,2%

La DIPEC informó que el IPC de Jujuy subió 2,2% en mayo. Vivienda, indumentaria y enseñanza fueron los rubros con mayores aumentos.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
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Los rubros que más subieron en Jujuy

El mayor aumento del mes se registró en Vivienda, combustible y electricidad, con una suba del 7,2%. Le siguieron Indumentaria, con 5,2%, y Enseñanza, con 4%.

También hubo incrementos en Equipamiento y funcionamiento del hogar, con 2,6%; Alimentación y bebidas, con 1,8%; Atención médica y gastos para la salud, también con 1,8%; y Transporte y comunicaciones, con 1,3%.

En tanto, Otros gastos tuvo una suba del 0,3%, mientras que Esparcimiento fue el único rubro que mostró una baja mensual, con una variación de -0,2%.

Inflación - supermercado -
Inflaci&oacute;n en Jujuy.

Inflación en Jujuy.

Qué pasó con los alimentos

En el rubro Alimentación y bebidas, la suba mensual fue del 1,8%. Dentro del listado de productos relevados, algunos de los mayores aumentos se dieron en bizcochos, pan mignón, papa, cebolla, arveja en lata, queso de rallar, queso cuartirolo y leche en polvo.

También se registraron bajas en productos como banana, mandarina, limón, lechuga, pollo, merluza, nalga y paleta.

Comparación anual

En la comparación interanual, los rubros con mayores subas fueron Vivienda, combustible y electricidad, con 45,9%; Transporte y comunicaciones, con 37,7%; y Enseñanza, con 34%.

El informe detalló además que Alimentación y bebidas tuvo la mayor incidencia en la variación mensual del IPC jujeño, con 1,13 puntos sobre el total.

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