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11 de junio de 2026 - 07:08
Datos.

Inflación de mayo 2026: el INDEC dará a conocer el dato este jueves

Consultoras privadas estiman una nueva desaceleración, aunque el índice seguiría por encima del 2%.

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De confirmarse esas proyecciones, mayo marcaría la segunda baja consecutiva frente al 2,6% registrado en abril. Sin embargo, los analistas advierten que el índice todavía no lograría perforar el piso del 2%.

Qué espera el mercado

El Relevamiento de Expectativas de Mercado, elaborado por el Banco Central en base a estimaciones privadas, proyectó una inflación del 2,3% para mayo. Además, prevé que la inflación interanual llegue a fin de año al 30,5%.

La consultora Equilibra también estimó una suba mensual del 2,3%. Según su reporte, los mayores aumentos se habrían registrado en equipamiento y mantenimiento del hogar, con 3,4%; alimentos y bebidas no alcohólicas, con 3%; y restaurantes y hoteles, con 2,9%.

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Inflaci&oacute;n en Argentina.

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El economista Gonzalo Carrera señaló que en mayo se captó una baja de la inflación, ayudada por una mayor estabilidad en carnes, nafta y ropa. De todos modos, advirtió que la inflación subyacente se habría acelerado al 2,5%.

Alimentos, tarifas y rubros que empujaron el índice

EcoGo Consultores proyectó una inflación general del 2,4% y una suba del 2,7% en alimentos y bebidas. Desde la consultora señalaron que en mayo impactaron aumentos en tarifas de servicios públicos y rubros indexados, como salud y educación.

Por su parte, la Fundación Libertad y Progreso estimó que la inflación cerró en 2,1%. Según ese cálculo, la suba acumulada en los primeros cinco meses del año alcanzaría el 14,7%, mientras que la variación interanual se ubicaría en 33,2%.

La entidad destacó que el traslado a naftas fue acotado y que la estabilidad cambiaria ayudó a contener parte de la canasta. Sin embargo, remarcó que alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo una fuerte incidencia sobre el índice.

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