La inflación mayorista en Argentina fue de 5,2% en abril y duplicó a la minorista

La inflación mayorista en Argentina registró en abril una fuerte suba de 5,2% , de acuerdo con el informe del Sistema de Índices de Precios Mayoristas publicado por el INDEC. El dato corresponde al Índice de Precios Internos al por Mayor y se ubicó bastante por encima de los registros de los meses anteriores.

Inflación. Cuáles fueron los alimentos que más subieron en abril en Argentina

DIPEC. La inflación de abril en Jujuy fue de 2,2% y acumula 30,9% en los últimos doce meses

Con este resultado, los precios mayoristas acumularon un incremento de 11,6% en lo que va de 2026, mientras que en la comparación interanual el aumento fue de 30,8%.

El informe también mostró que el Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor subió 4,8% en abril, con una variación acumulada de 10,3% en el año y un alza interanual de 29,6%. En tanto, el Índice de Precios Básicos del Productor también aumentó 4,8% en el mes, acumuló 10,3% en 2026 y alcanzó 30,9% interanual.

Según el detalle del INDEC, dentro de los productos nacionales las divisiones con mayor incidencia positiva en el IPIM fueron petróleo crudo y gas, con 2,09%; productos refinados del petróleo, con 1,63%; sustancias y productos químicos, con 0,46%; alimentos y bebidas, con 0,26%; y productos de caucho y plástico, con 0,18%.

A nivel general, los productos nacionales subieron 5,3% y los importados 2,5%. Dentro de los nacionales, los productos primarios treparon 9,8%, mientras que los manufacturados y la energía eléctrica avanzaron 4%.

Dónde estuvieron las mayores subas

Entre las divisiones más altas del mes se destacaron petróleo crudo y gas, con 22,9%; productos pesqueros, con 16,8%; y productos refinados del petróleo, con 13,6%. También subieron con fuerza productos de caucho y plástico, con 7,4%, y sustancias y productos químicos, con 5,1%.

En cambio, algunos rubros mostraron bajas, como productos metálicos básicos, vehículos automotores, máquinas y aparatos eléctricos y equipos de radio y televisión.

La inflación minorista

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publicó que la inflación de abril fue de 2,6% a nivel nacional y acumuló 32,4% en los últimos doce meses. En lo que va del año, el incremento es de 12,3%.

La división que más aumentó en abril fue Transporte, con 4,4%, seguida por Educación, con 4,2%, mientras que Alimentos y bebidas no alcohólicas subió 1,5%.