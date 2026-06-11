La inflación de mayo en Argentina fue de 2,1%

El INDEC informó este jueves que la inflación de mayo fue del 2,1 %, según los datos más recientes del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En el año acumula un alza del 14,7%.

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La inflación volvió a registrar una desaceleración , por segundo mes consecutivo desde el pico de marzo tras 10 meses previos difíciles para los precios, y marcó 2,1% en mayo .

La suba de los precios acumuló un 14,7% en cinco meses . La inflación interanual se aceleró: pasó del 32,4% al 33,2%. La inflación núcleo rompió el piso de 2%, y registró un 1,9% , cuatro décimas menos que en abril (2,3%).

Entre los rubros que más aumentaron en mayo se destacó Comunicación, que avanzó un 3,4% debido a las subas en los servicios telefónicos. Educación le siguió con un 2,9%, mientras que los alimentos treparon un 2,5%. En el otro extremo, la ropa y el calzado registraron la variación más baja del período, con un aumento de solo 0,3 %, informó el INDEC.

El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), una encuesta que engloba a los principales actores del sector privado, esperaba un 2,3% para mayo. La inflación ya había mostrado una desaceleración en la Ciudad de Buenos Aires (caída de cinco décimas), que había registrado un 2,1%.

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Las proyecciones del REM anticipan que la inflación mantendrá su tendencia descendente y rondará el 2,1% en junio. De cumplirse esas previsiones, recién en agosto comenzaría a mostrar registros con un uno adelante. Para 2026, la encuesta estima una suba de precios del 30,5%, inferior al 31,5% del año anterior, pero todavía distante de la meta oficial del 10,1%.

La desaceleración habría estado impulsada por dos elementos clave: la continuidad del "buffer" aplicado por YPF, que mantuvo sin cambios los precios de las naftas durante un mes adicional, y el comportamiento contenido que mostraron los alimentos a lo largo del período.

Inflación: los alimentos que más aumentaron y bajaron

Entre las categorías, los precios estacionales registraron el alza más pronunciada del período, con un 3,5%, impulsada por el encarecimiento de las Verduras y atenuada por la baja en Frutas. Los regulados avanzaron 2,4%, con los combustibles, la electricidad y el agua como principales factores.

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El IPC Núcleo subió 1,9%, con presión desde Restaurantes, bares y casas de comidas y Productos farmacéuticos.

En el extremo opuesto, Bebidas alcohólicas y tabaco (0,8%) y Prendas de vestir y calzado (0,3%) fueron las divisiones con menor variación a escala nacional.

Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división de mayor incidencia en la variación mensual en casi todas las regiones, con Pan y cereales y Productos lácteos como rubros determinantes.