viernes 12 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de junio de 2026 - 07:12
INDEC.

Inflación en Argentina: cuáles son los alimentos que más subieron en mayo

El INDEC informó que la inflación de mayo fue del 2,1%. Alimentos y bebidas no alcohólicas subió 2,5% y tuvo fuerte incidencia regional.

+ Seguir en
Federico Franco
Por  Federico Franco
Imagen creada con IA.

Imagen creada con IA.

Lee además
UNICEF: la pobreza infantil bajó y llegó al nivel más bajo desde 2018
País.

La pobreza infantil cayó al 42,3% en Argentina, según UNICEF
La inflación de mayo fue de 2,1%, según el INDEC. 
Economía

La inflación de mayo en Argentina fue de 2,1%

Dentro del informe, uno de los rubros centrales fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, que registró una suba mensual del 2,5%. Según el organismo, esta división tuvo la mayor incidencia en la variación mensual en casi todas las regiones del país, principalmente por aumentos en pan y cereales, y productos lácteos.

Los alimentos que más subieron

Entre los productos relevados por el INDEC, los mayores aumentos de mayo se dieron en verduras y algunos productos de almacén.

El tomate redondo fue el alimento que más subió, con un aumento del 62,8% en comparación con abril. Le siguieron la lechuga, con una suba del 14,3%; la papa, con 12,9%; y la cebolla, con 10,2%.

Según el Indec, la inflación argentina fue de 3,4% en marzo.
Inflaci&oacute;n en Argentina.

Inflación en Argentina.

También se registraron incrementos en galletitas de agua envasadas, que aumentaron 9,2%; batata, con 6,8%; dulce de leche, con 5,8%; manteca, con 5,7%; y leche fresca entera en sachet, con 5,4%.

En contraste, algunos productos bajaron durante mayo. El limón cayó 25,3%, la naranja bajó 24,4%, la banana retrocedió 4,6% y el asado tuvo una disminución del 1,6%.

Qué rubros subieron más en mayo

A nivel general, la división con mayor aumento mensual fue Comunicación, con 3,4%, impulsada por los servicios de telefonía. Luego se ubicaron Educación, con 2,9%; Recreación y cultura, con 2,8%; Salud y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, ambas con 2,6%.

Las menores subas se registraron en Prendas de vestir y calzado, con 0,3%, y Bebidas alcohólicas y tabaco, con 0,8%.

Por categorías, los precios estacionales fueron los que más aumentaron, con 3,5%, principalmente por la suba de verduras, aunque compensada parcialmente por la caída de frutas. Los regulados subieron 2,4% y el IPC núcleo avanzó 1,9%.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La pobreza infantil cayó al 42,3% en Argentina, según UNICEF

La inflación de mayo en Argentina fue de 2,1%

Canasta Básica: una familia necesitó casi $1,5 millones en mayo para no ser pobre

Inflación de mayo 2026: el INDEC dará a conocer el dato este jueves

Viral: ¿Cómo son las casas modulares chinas que ya son furor en Córdoba y La Patagonia?

Lo que se lee ahora
Casas modulares chinas ya se venden en la Argentina.
País.

Viral: ¿Cómo son las casas modulares chinas que ya son furor en Córdoba y La Patagonia?

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Inauguración Mundial 2026: así fue el emotivo homenaje a Maradona y Pelé. 
Conmovedor

Inauguración Mundial 2026: así fue el emotivo homenaje a Maradona y Pelé

Estafa millonaria en Jujuy: transfirió $9 millones por figuritas del Mundial video
Jujuy.

Estafa millonaria en Jujuy: transfirió $9 millones por figuritas del Mundial

Un remis atropelló a una mujer en el cruce de barrio Las Rosas y Mariano Moreno video
Jujuy.

Un remis atropelló a una mujer en el cruce de barrio Las Rosas y Mariano Moreno

Conducía borracho y en contramano por la 19 de Abril (Foto ilustrativa)
Policiales.

Camionero manejaba borracho y en contramano por la avenida 19 de abril

Incidentes en el Mundial.
EN VIVO.

Mundial 2026: incidentes en los alrededores del Azteca entre la policía y manifestantes

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel