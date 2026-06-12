Inflación en Argentina: cuáles son los alimentos que más subieron en mayo

La inflación de mayo fue del 2,1% en Argentina, según informó el INDEC. Con este dato, el Índice de Precios al Consumidor acumuló una suba del 14,7% en lo que va del año y alcanzó una variación interanual del 33,2%.

Economía La inflación de mayo en Argentina fue de 2,1%

Dentro del informe, uno de los rubros centrales fue Alimentos y bebidas no alcohólicas , que registró una suba mensual del 2,5%. Según el organismo, esta división tuvo la mayor incidencia en la variación mensual en casi todas las regiones del país, principalmente por aumentos en pan y cereales, y productos lácteos.

Entre los productos relevados por el INDEC, los mayores aumentos de mayo se dieron en verduras y algunos productos de almacén.

El tomate redondo fue el alimento que más subió, con un aumento del 62,8% en comparación con abril. Le siguieron la lechuga, con una suba del 14,3%; la papa, con 12,9%; y la cebolla, con 10,2%.

Según el Indec, la inflación argentina fue de 3,4% en marzo. Inflación en Argentina.

También se registraron incrementos en galletitas de agua envasadas, que aumentaron 9,2%; batata, con 6,8%; dulce de leche, con 5,8%; manteca, con 5,7%; y leche fresca entera en sachet, con 5,4%.

En contraste, algunos productos bajaron durante mayo. El limón cayó 25,3%, la naranja bajó 24,4%, la banana retrocedió 4,6% y el asado tuvo una disminución del 1,6%.

Qué rubros subieron más en mayo

A nivel general, la división con mayor aumento mensual fue Comunicación, con 3,4%, impulsada por los servicios de telefonía. Luego se ubicaron Educación, con 2,9%; Recreación y cultura, con 2,8%; Salud y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, ambas con 2,6%.

Las menores subas se registraron en Prendas de vestir y calzado, con 0,3%, y Bebidas alcohólicas y tabaco, con 0,8%.

Por categorías, los precios estacionales fueron los que más aumentaron, con 3,5%, principalmente por la suba de verduras, aunque compensada parcialmente por la caída de frutas. Los regulados subieron 2,4% y el IPC núcleo avanzó 1,9%.