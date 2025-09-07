lunes 08 de septiembre de 2025

7 de septiembre de 2025 - 23:24
Rumbo a los juegos Evita.

Juegos Forja 2025: estos son los ganadores del certamen gamer en Jujuy

La edición de Juegos Forja en Jujuy tuvo acción y talento gamer que enciende las expectativas de lo futuros integrantes del equipo rumbo a los Juegos Evita.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El domingo se hacen los Juegos Forja de Esports en Jujuy (Foto ilustrativa)

El domingo se hacen los Juegos Forja de Esports en Jujuy (Foto ilustrativa)

Con gran convocatoria y entusiasmo juvenil, este domingo se desarrolló en Jujuy el certamen Juegos Forja 2025, una de las competencias gamer más importantes de la provincia. Adolescentes y jóvenes se midieron en distintos títulos de eSports, mostrando estrategia, habilidad y trabajo en equipo pensando en su lugar en el equipo provincial rumbo a los Juegos Evita.

La jornada, organizada bajo el lema de promover el gaming competitivo en un ambiente sano y de comunidad, contó con varias categorías, desde shooters y juegos deportivos hasta batallas en móviles.

Ganadores del certamen de Juegos Forja de eSports en Jujuy

  • Brawl Stars (categoría individual): Román Calpanchay

  • FC25: Bruno Pucca

  • Torneo Libre Desafío Jujuy x Diablos Azules:

    • Juan Carlos Puma (DBZBT3)

    • Gonzalo Córdoba (Free Fire)

    • Raúl Ramos (PES 6)

    • José Gabriel Gutiérrez (Clash Royale)

  • Mobile Legends (Company Gaming):

    • Isaías Benjamín Huanco

    • Gabriel Vilte

    • Jonathan Condo

    • Nehuén López

    • Ricardo Aguirre

  • Brawl Stars (XBlood):

    • Mauricio Torrejón

    • Claudio Leandro Samuel Quispe López

    • Lautaro Ortega

    • Santiago Ariel Vargas

    • El evento se vivió con clima de camaradería y mucha pasión gamer. Los ganadores se llevaron el reconocimiento del público y marcaron un nuevo hito en la escena local de eSports.

    Juegos Forja se consolida así como un espacio donde la juventud jujeña demuestra talento, disciplina y entusiasmo por los videojuegos competitivos, un ámbito que crece año a año en la provincia.

