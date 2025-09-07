Juegos Forja 2025: estos son los ganadores del certamen gamer en Jujuy

Con gran convocatoria y entusiasmo juvenil, este domingo se desarrolló en Jujuy el certamen Juegos Forja 2025, una de las competencias gamer más importantes de la provincia. Adolescentes y jóvenes se midieron en distintos títulos de eSports, mostrando estrategia, habilidad y trabajo en equipo pensando en su lugar en el equipo provincial rumbo a los Juegos Evita.
La jornada, organizada bajo el lema de promover el gaming competitivo en un ambiente sano y de comunidad, contó con varias categorías, desde shooters y juegos deportivos hasta batallas en móviles.
Mobile Legends (Company Gaming):
-
Isaías Benjamín Huanco
-
Gabriel Vilte
-
Jonathan Condo
-
Nehuén López
-
Ricardo Aguirre
Brawl Stars (XBlood):
El evento se vivió con clima de camaradería y mucha pasión gamer. Los ganadores se llevaron el reconocimiento del público y marcaron un nuevo hito en la escena local de eSports.
Juegos Forja se consolida así como un espacio donde la juventud jujeña demuestra talento, disciplina y entusiasmo por los videojuegos competitivos, un ámbito que crece año a año en la provincia.
