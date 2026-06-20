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20 de junio de 2026 - 12:48
Jujuy.

Humahuaca: más de 160 alumnos prometieron lealtad a la Bandera en un emotivo acto

Estudiantes de cuarto grado de distintas instituciones educativas participaron de una ceremonia cargada de sentimiento patrio en las escalinatas del Monumento a los Héroes de la Independencia.

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Por  Agustín Weibel
Humahuaca: más de 160 alumnos prometieron lealtad a la Bandera en un emotivo acto

Humahuaca: más de 160 alumnos prometieron lealtad a la Bandera en un emotivo acto

Humahuaca fue escenario de una de las ceremonias más significativas del calendario escolar . Más de 160 alumnos de cuarto grado realizaron la tradicional Promesa de Lealtad a la Bandera Nacional en un acto desarrollado en las escalinatas del Monumento a los Héroes de la Independencia, en el marco de las actividades por el Día de la Bandera.

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La jornada reunió a estudiantes, docentes, directivos y familias que acompañaron este momento especial para los niños, quienes asumieron públicamente el compromiso de respeto y valoración de uno de los principales símbolos patrios del país.

Con la imponente postal del monumento como escenario, los alumnos participaron de una ceremonia cargada de emoción, en la que no faltaron los aplausos, las expresiones de orgullo de los familiares y el sentimiento de pertenencia que caracteriza a este tipo de actos escolares.

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Un momento inolvidable para los estudiantes

Los protagonistas de la jornada fueron alumnos de cuarto grado de la Escuela N° 77, la Escuela N° 408 y la Escuela Normal de Humahuaca, quienes compartieron una ceremonia que quedará grabada en su trayectoria educativa.

Vestidos con sus guardapolvos y portando los colores celeste y blanco, los estudiantes participaron activamente del acto que representa uno de los momentos más importantes de la educación primaria, al reafirmar los valores vinculados a la identidad nacional y el compromiso ciudadano.

Un homenaje a Manuel Belgrano

La actividad se desarrolló en coincidencia con la conmemoración del Día de la Bandera, fecha establecida en homenaje al general Manuel Belgrano, creador del emblema nacional y figura fundamental en la historia de la independencia argentina.

En Jujuy, la figura de Belgrano mantiene una estrecha relación con algunos de los episodios más trascendentes de la lucha emancipadora, entre ellos el Éxodo Jujeño y la jura de la Bandera Nacional, acontecimientos que forman parte del patrimonio histórico de la provincia.

Una celebración marcada por el orgullo y la identidad

La entrega de certificados, las fotografías familiares y las muestras de afecto fueron parte de una jornada que se vivió con gran entusiasmo en la ciudad histórica.

La ceremonia no solo representó un acto protocolar, sino también una oportunidad para fortalecer los valores de respeto, unidad y amor por la patria entre las nuevas generaciones. De esta manera, Humahuaca volvió a convertirse en escenario de una celebración que une historia, educación y sentimiento nacional en un entorno cargado de simbolismo para todos los jujeños.

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