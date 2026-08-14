Experiencia Endeavor NOA 2026: mentorías y talleres para potenciar ideas, tomar decisiones y hacer crecer tu empresa

El próximo 10 de septiembre, Ciudad Cultural recibirá una nueva edición de Experiencia Endeavor NOA 2026 , una jornada que ya prepara una agenda cargada de ideas, herramientas y conversaciones pensadas para quienes están creando, haciendo crecer y llevando sus negocios un paso más allá.

¿Cómo hacer escalar un emprendimiento? ¿Cómo encontrar una propuesta de valor que realmente conecte? ¿Cómo liderar un equipo de alto rendimiento? ¿Cómo incorporar inteligencia artificial al negocio? ¿Cómo pasar de una empresa familiar a un proyecto con proyección internacional?

El próximo 10 de septiembre, Experiencia Endeavor NOA 2026 llevará estas y muchas otras preguntas al centro de la escena. En Ciudad Cultural de Jujuy, emprendedores de todo el norte argentino podrán acceder a mentorías y talleres pensados para compartir herramientas concretas para pasar de la idea a la acción.

Este año, Experiencia Endeavor NOA pone foco en “aprender haciendo” y conversar sobre los desafíos reales que atraviesan hoy los emprendedores. Escalar, liderar equipos, construir una marca, ordenar prioridades o animarse a pensar en nuevos mercados son algunos de los temas que llegarán a las mentorías y workshops de esta edición.

Endeavor NOA tendrá una jornada de capacitación y networking en Jujuy

Más allá de las clásicas charlas inspiracionales que definen a las Experiencias de Endeavor, los talleres y mentorías siempre destacan como grandes espacios de intercambio dentro del evento. Referentes con experiencia en diferentes industrias y áreas de gestión estarán disponibles para compartir conocimiento, aportar nuevas perspectivas y ayudar a los emprendedores a encontrar respuestas frente a los desafíos que plantea cada etapa de un negocio.

Entre las mentorías confirmadas estarán “El JOURNEY del emprendedor: desde la idea hasta la escala internacional”, con Silvia Torres Carbonell, presidente Emérita de EmprendeIAE, profesora del IAE Busisness School; “De EMPRESA FAMILIAR a referente EXPORTADOR: decisiones que impulsan el crecimiento”, junto a Ramiro Muñoz, de SALVITA; y “Las personas CAMBIARON. ¿Tu negocio también?”, con Lucía Prado, docente de prestigiosas universidades y co-directora de NeuroBienestar Latam.

También Leonardo Villanueva, de Valerza – Villanueva e Hijos abordará un espacio sobre “Cómo identificar una Oportunidad de negocio y una Propuesta de Valor”. Por su parte, Gustavo Lozano de Geonosis Consultora dirigirá el taller “Cómo ESCALAR con tu emprendimiento cuando el equipo Tech o tu estructura tecnológica todavía no existen”. Juan Carlos Agostini, de Hiperplaca, Steelex e Instituto Minka, estará a cargo del taller “La Función del LÍDER: De la Estrategia a la Ejecución”.

La agenda se completa con propuestas vinculadas a la gestión estratégica de proyectos y prioridades, de la mano de Aldo Montefiore, de Make Strategy Consultora; el desarrollo de equipos de ALTO RENDIMIENTO, con Agustina Landa, de White Solutions – UNAJE; y una mirada concreta sobre inteligencia artificial con Juan Guzmán Macías, de Neurona Comercial, quien abordará cómo crear un primer agente de IA.

Experiencia Endeavor NOA (foto archivo).

El aprendizaje también tendrá formato grupal a través de workshops temáticos, con propuestas que invitan a trabajar herramientas concretas y aplicables a los negocios.

“Construí una marca inolvidable” será uno de los talleres de la jornada, a cargo de Guido Veneranda y Julieta Herrero, de Filamento Estudio de Branding, Estrategia y Comunicación. Por su parte, Yuliana Bustamante, de Endeavor Argentina, estará al frente de “Contalo bien: el poder de una buena historia para hacer crecer tu emprendimiento”, una propuesta que pondrá en escena el valor de la narrativa para comunicar y potenciar un proyecto.

Sumado a esto, en el escenario principal de la experiencia pasarán 12 speakers que son casos de éxito y modelos de inspiración.

Con esta propuesta que combina charlas, talleres y mentorías, Experiencia Endeavor NOA 2026 demostrará que no existen fórmulas únicas para crecer, pero sí conversaciones capaces de abrir nuevas posibilidades. Una estrategia, una pregunta, una devolución o una conexión pueden ser el punto de partida para tomar una mejor decisión y llevar un proyecto un paso más allá.

La jornada se realizará el 10 de septiembre en Ciudad Cultural, San Salvador de Jujuy, y reunirá a emprendedores, empresarios, inversores y referentes del ecosistema de todo el NOA. Las entradas ya se encuentran disponibles.

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