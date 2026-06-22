Argentina vs Austria: así funcionarán las escuelas de Jujuy durante el partido

Así se organizan las escuelas de Jujuy para que los alumnos vean el partido sin suspender las clases

Mientras miles de argentinos esperan el partido de la Selección frente a Australia, algunas escuelas de Jujuy definieron esquemas especiales para acompañar el interés de los alumnos sin modificar el desarrollo de las clases. La medida se aplicará este lunes en establecimientos que mantendrán sus actividades habituales, aunque con espacios destinados a seguir el encuentro deportivo.

Jujuy. Mundial 2026 en escuelas de Jujuy: ¿Podrán ver el partido este lunes?

La directora de la Escuela Belgrano, Adriana Medina, explicó cómo será la organización dentro de la institución durante el horario del partido y detalló las medidas previstas para garantizar el cuidado de los estudiantes.

Según indicó la directiva, la jornada escolar continuará con normalidad. Sin embargo, durante el encuentro de la Selección Argentina los alumnos tendrán la posibilidad de observar la transmisión dentro de la escuela.

Embed - Mientras juega la Selección, las clases continúan en Jujuy

Para ello, la institución dispuso dos sectores diferenciados. Los estudiantes de mayor edad permanecerán en un salón preparado para seguir el partido, mientras que los más pequeños ocuparán otro espacio acompañado por sus docentes.

La decisión responde tanto a cuestiones organizativas como a la necesidad de brindar una atención adecuada a cada grupo etario.

Separación por edades para garantizar el cuidado

Desde la conducción escolar señalaron que la división de los alumnos busca evitar inconvenientes y facilitar el trabajo de los docentes durante el desarrollo del encuentro.

En el caso de los niños más pequeños, las maestras podrán acompañarlos de manera más cercana y atender sus necesidades mientras observan el partido. Además, la escuela busca evitar situaciones derivadas de la euforia propia de un evento deportivo de gran convocatoria.

La directora explicó que reunir a todos los estudiantes en un mismo espacio resulta complejo por cuestiones de capacidad y supervisión, por lo que se optó por una distribución diferenciada.

Actividades adaptadas durante el horario del encuentro

La institución también prevé adecuaciones en algunas actividades escolares mientras dure el partido. Según explicó Medina, la participación de los alumnos dependerá de la asistencia de cada curso y del interés que manifiesten por seguir la transmisión.

Las autoridades estiman que muchos estudiantes concurrirán a clases, aunque reconocen que las bajas temperaturas y las condiciones climáticas pueden influir en la asistencia.

Durante las aproximadamente dos horas que demandará el encuentro, los alumnos podrán observar el partido y conocer el resultado junto a sus compañeros y docentes.

No habrá ingreso de padres al establecimiento

Otro de los aspectos definidos por la escuela se relaciona con el acceso de las familias durante la jornada.

Las autoridades aclararon que los padres no ingresarán al establecimiento para presenciar el partido. La organización quedará exclusivamente a cargo del personal docente y directivo.

La directora remarcó que la actividad escolar no sufrirá interrupciones y que, una vez finalizada la transmisión, los estudiantes retomarán las tareas previstas para la jornada.

Actos por el Día de la Bandera

En paralelo a la organización por el partido de Argentina, la Escuela Belgrano mantiene las actividades relacionadas con el Día de la Bandera.

Durante la mañana se desarrollarán los actos correspondientes en algunos niveles educativos, mientras que otras actividades protocolares ya se realizaron durante la semana pasada.

La planificación institucional permitió coordinar ambos acontecimientos sin alterar el cronograma escolar previsto para los alumnos.