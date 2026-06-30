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30 de junio de 2026 - 11:03
Jujuy.

La Quiaca: encontraron agujas y residuos patógenos en la vía publica

Un trabajador municipal de La Quiaca encontró cajas con agujas, guantes y mangueras de suero entre la basura. Advirtieron sobre los graves riesgos sanitarios.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Un trabajador municipal encontró una caja con agujas, guantes y mangueras de suero entre la basura. Advirtieron sobre los graves riesgos sanitarios.

Un trabajador municipal encontró una caja con agujas, guantes y mangueras de suero entre la basura. Advirtieron sobre los graves riesgos sanitarios.

La Quiaca: Agujas y materiales utilizados en prácticas de enfermería fueron mezclados con residuos domiciliarios, poniendo en peligro al personal de recolección.

La Quiaca: Agujas y materiales utilizados en prácticas de enfermería fueron mezclados con residuos domiciliarios, poniendo en peligro al personal de recolección.

Un trabajador del servicio de recolección de residuos de La Quiaca encontró una caja con agujas, guantes de látex, mangueras de suero y otros materiales de enfermería arrojados junto con la basura domiciliaria. El hallazgo se produjo durante la jornada del lunes y expuso al empleado municipal a posibles pinchaduras y riesgos sanitarios.

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La situación generó preocupación debido a que este tipo de elementos no puede descartarse como un residuo común. Las agujas y otros objetos cortopunzantes deben recibir un tratamiento diferenciado para evitar accidentes entre quienes manipulan las bolsas, realizan la recolección o circulan por la vía pública.

Desde el municipio realizaron un llamado a la responsabilidad de los vecinos y remarcaron la necesidad de proteger a los trabajadores que diariamente cumplen tareas de limpieza y recolección en distintos sectores de la ciudad.

Qué encontraron en La Quiaca

De acuerdo con la información difundida, el trabajador halló una caja que contenía materiales utilizados habitualmente en prácticas de enfermería, entre ellos guantes de látex, mangueras de suero y agujas.

La presencia de elementos cortopunzantes dentro de una bolsa o caja mezclada con residuos domiciliarios representa un peligro inmediato. El personal de recolección puede sufrir cortes o pinchaduras al levantar, acomodar o compactar la basura, incluso cuando utiliza guantes de trabajo.

Los riesgos de arrojar agujas con la basura común

Las heridas provocadas por agujas utilizadas pueden generar exposición a sangre u otros fluidos potencialmente infecciosos. Entre los agentes que más preocupan frente a una lesión de este tipo se encuentran los virus de las hepatitis B y C y el VIH. Esto no significa que todo pinchazo produzca un contagio, pero sí que debe ser evaluado de manera inmediata por personal sanitario.

La exposición también puede producir lesiones en la piel, infecciones locales y una fuerte carga emocional para la persona afectada, que debe realizarse análisis y controles posteriores.

La Organización Mundial de la Salud advierte que las lesiones con objetos cortopunzantes contaminados constituyen un riesgo ocupacional relevante y que buena parte de estas exposiciones puede prevenirse mediante una manipulación y eliminación adecuadas.

El peligro no alcanza únicamente a los recolectores. También puede afectar a niños, animales, recuperadores urbanos y cualquier persona que entre en contacto con bolsas abiertas o residuos abandonados en la calle.

Los residuos patógenos requieren un tratamiento especial

Los residuos patógenos no forman parte de los residuos sólidos domiciliarios y se encuentran sujetos a normas específicas debido al riesgo que pueden representar para la salud y el ambiente.

Dentro de esta categoría pueden encontrarse elementos contaminados con sangre o fluidos, gasas, jeringas, agujas, sondas, guantes utilizados y otros materiales derivados de prácticas médicas, de enfermería o veterinarias.

Estos residuos deben ser separados desde el lugar en el que se generan, almacenados en recipientes resistentes y retirados mediante circuitos especiales. En el caso de las agujas, no deben quedar sueltas ni colocarse directamente en bolsas que puedan romperse.

Qué hacer ante una pinchadura accidental

Si una persona sufre una pinchadura con una aguja descartada, debe evitar manipularla nuevamente y acudir de inmediato a un centro de salud. Una lesión de estas características requiere una evaluación médica para determinar el nivel de exposición y establecer si corresponde realizar análisis, controles o medidas preventivas. La rapidez de la consulta es importante, especialmente cuando se desconoce el origen del elemento. También se recomienda informar el accidente al responsable del área laboral y preservar los datos del lugar y de las circunstancias en las que ocurrió, sin volver a tocar el material.

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