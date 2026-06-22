La Quiaca: se subió a la vereda, atropelló a una perra y escapó

La camioneta atropella al animal y se da a la fuga. (Video

Una indignante situación se registró en la ciudad jujeña de La Quiaca , donde el conductor de una camioneta subió a la vereda de una avenida, atropelló a una perra que se encontraba en el sector peatonal y luego se dio a la fuga sin ver como estaba el animal.

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El episodio ocurrió sobre la calle Árabe Siria al 800 y fue captado por las cámaras de seguridad de la zona. Las imágenes comenzaron a circular entre los vecinos y provocaron un fuerte rechazo en la comunidad quiaqueña.

De acuerdo con la información conocida, en el lugar se encontraba un taxi flete cuyo conductor cargaba mercadería directamente desde un camión.

Ante esta situación, otro automovilista decidió no esperar a que se liberara el paso y realizó una maniobra imprudente: condujo la camioneta sobre la platabanda de la avenida, un espacio que no está destinado a la circulación vehicular.

Mientras avanzaba por ese sector, el conductor atropelló a una perra que se encontraba sobre la vereda. Tras el impacto, continuó su marcha y se dio a la fuga, sin detenerse para verificar el estado del animal ni brindar asistencia.

atropelló a una perra en La Quiaca

El episodio quedó registrado por cámaras

Toda la secuencia fue captada por cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones. En el registro se observa el momento en el que la camioneta abandona la calzada, sube al sector peatonal y embiste al animal.

La difusión de las imágenes generó indignación y repudio entre los habitantes de La Quiaca y la provincia, quienes cuestionaron tanto la peligrosa maniobra como la decisión del conductor de abandonar el lugar después del atropello.

Hasta el momento, no se brindaron precisiones sobre el estado de salud del animal lastimado ni se informó oficialmente si el responsable del hecho fue identificado.

Reclamo por mayor responsabilidad al volante

Vecinos de la zona remarcaron la gravedad de circular con un vehículo por una vereda o platabanda, debido al peligro que representa para peatones y animales.