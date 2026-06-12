Luego de jornadas marcadas por la incertidumbre y las restricciones derivadas de la escasez de combustibles en Bolivia, el paso internacional que conecta La Quiaca con Villazón volvió a operar con normalidad este viernes .

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Mundo. Crisis en Bolivia: cruzan desde Villazón para comprar combustible en La Quiaca

Así lo informó el periodista quiaqueño Luis Beltrán, quien señaló que actualmente no existen bloqueos sobre el puente fronterizo y que la actividad comercial y el tránsito de personas se desarrollan sin inconvenientes.

La situación contrasta con lo ocurrido días atrás, cuando sectores de transportistas de Villazón interrumpieron el paso como medida de protesta ante la falta de combustible que afecta a distintas regiones bolivianas.

Embed - Tránsito normalizado en el paso internacional La Quiaca - Villazón tras la llegada del combustible

La llegada de cisternas permitió aliviar la crisis

Según explicó Beltrán, el bloqueo se extendió durante aproximadamente un día y medio y fue levantado luego de la llegada de camiones cisterna que abastecieron a la ciudad boliviana con combustible.

La escasez había generado largas filas de vehículos y una fuerte preocupación entre los habitantes de Villazón, una ciudad cuya población supera ampliamente a la de La Quiaca y que depende de un abastecimiento constante para sostener su actividad económica.

Durante los días más críticos, incluso algunos vecinos cruzaron hacia territorio argentino para adquirir combustible a precios más elevados, debido a la falta de disponibilidad en Bolivia.

Camiones cisterna con combustible para abastecer en Bolivia Camiones cisterna con combustible para abastecer en Bolivia

También mejoró el suministro de gas envasado

La crisis no solo afectó al combustible líquido. La falta de gas licuado de petróleo (GLP) también provocó dificultades para miles de familias de Villazón, especialmente en medio de las bajas temperaturas que se registran en la región.

Beltrán indicó que, junto con las cisternas de combustible, también arribaron cargamentos de gas envasado, permitiendo normalizar gradualmente la situación.

Si bien Villazón cuenta con una red de gas natural más extensa que la de La Quiaca, el elevado número de habitantes genera una demanda considerable que requiere un abastecimiento permanente.

Filas y demanda durante los días más complicados

Durante los momentos de mayor escasez, se observaron extensas filas de personas esperando para cargar combustible o conseguir una garrafa de gas. Muchos vecinos pasaron horas e incluso noches enteras aguardando la reposición de los productos.

Una vez descargado el combustible de las cisternas, las estaciones de servicio comenzaron a operar nuevamente y el expendio se desarrolló sin mayores inconvenientes, permitiendo reducir progresivamente la demanda acumulada.

Villazón busca mantenerse al margen de los conflictos nacionales

A pesar de la tensión social que persiste en otras regiones de Bolivia, Villazón decidió mantenerse al margen de las medidas de fuerza que afectan a diferentes departamentos del país.

De acuerdo con Beltrán, las autoridades y dirigentes cívicos locales consideran prioritario preservar la actividad económica de una ciudad caracterizada por su fuerte perfil comercial y su vínculo permanente con el norte argentino.

La ciudad, considerada uno de los principales centros urbanos del sur boliviano, concentra una intensa actividad comercial y conecta a numerosas localidades de la región. Por ello, existe una fuerte preocupación por evitar interrupciones que puedan afectar el trabajo y la circulación de mercaderías.

Expectativa y seguimiento permanente en la frontera

Aunque la situación actual es de normalidad, tanto en La Quiaca como en Villazón se sigue con atención la evolución de los conflictos sociales que continúan desarrollándose en otras zonas de Bolivia.

La cercanía entre ambas ciudades y la intensa relación comercial y familiar que existe a ambos lados de la frontera hacen que cualquier medida de fuerza o problema de abastecimiento tenga un impacto inmediato en la dinámica fronteriza.

Por el momento, el puente internacional permanece habilitado y las autoridades continúan monitoreando el escenario para garantizar la libre circulación entre Argentina y Bolivia.